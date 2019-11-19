Власти Австрии приняли решение разместить отделение полиции в доме в городе Браунау-на-Инне (федеральная земля Верхняя Австрия), где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер (1889-1945). Об этом сообщило во вторник австрийское Министерство внутренних дел.

с чего всё началось

Власти Австрии разместят отделение полиции в доме, где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер. Как сообщает ТАСС со ссылкой на австрийский МВД, дом находится в городе Браунау-на-Инне. В 1889 году там родился Гитлер.

Общество Иски Минобороны к космической промышленности могут ее разорить Вопросы реструктуризации штрафов со стороны заказчиков были затронуты на прошедшем во вторник совещании в Государственном космическом научно-производственном центре им. Хруничева под руководством вице-премьера Юрия Борисова.

Общество В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.

Футбол Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.

Общество В США неизвестный выкупил советскую подводную лодку Советскую субмарину Б-427, которая долгие годы была туристическим объектом города Лонг-Бич на западном побережье США, приобрел анонимный покупатель.

Здоровье Диетолог предупредила об опасности интервального голодания Интервальное голодание может спровоцировать набор веса и проблемы с обменом веществ, заявила Агентству городских новостей "Москва" главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Экономика В России могут создать новый орган управления структурными реформами Предполагается, что их проведением займётся правительственная комиссия по экономическому развитию, а для оперативной работы появится специальный орган — подкомиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ.

Футбол Опубликованы составы корзин для жеребьевки Евро-2020 Россия уже точно сыграет с Бельгией и Данией. Сегодня, 20 ноября, завершились последние матчи отборочного этапа к финальной части Евро-2020.

Политика Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге Вслед за первым Сенат принял второй законопроект, вводящий запрет на поставки снаряжения для гонконгской полиции: слезоточивого и перцового газа, резиновых пуль и электрошокеров.

Общество Сегодня почти всех знаков зодиака ждет небывалый успех Если добиться нужных результатов сразу не получается, вы не сдадитесь и все же достигните цели, причём самостоятельно, без всякой помощи.

Армия и оружие СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3 Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.

Происшествия Сына экс-президента Германии убили во время лекции Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.