Общество

Мойка78Мойка78Власти Австрии превратят дом Гитлера в отделение полиции

Власти Австрии разместят отделение полиции в доме, где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер. Как сообщает ТАСС со ссылкой на австрийский МВД, дом находится в городе Браунау-на-Инне. В 1889 году там родился Гитлер.
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Власти Австрии разместят отделение полиции в доме, где родился Гитлер

Власти Австрии приняли решение разместить отделение полиции в доме в городе Браунау-на-Инне (федеральная земля Верхняя Австрия), где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер (1889-1945). Об этом сообщило во вторник австрийское Министерство внутренних дел.
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