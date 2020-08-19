Общество
ВедомостиВласти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК
Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
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Общество
В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник
Газета.Ru вчера в 14:11
Происшествия
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
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В Москве интернет-мошенники ограбили пенсионерку
В Москве пенсионерка разорилась, пытаясь заработать на интернет-опросах. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК 08:08
Авто
Skoda показала «хрустальную» оптику электрокроссовера Enyaq
Как отметили в Skoda, при создании оптики дизайнеры вдохновлялись традициями богемского хрусталя.
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В Кремле констатируют попытки вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии, считают это недопустимым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:32
Общество
В деле блогера Пыжа о гостайне нашли украинский след
Арестованного в России блогера Андрея Пыжа обвиняют в незаконном получении доступа к государственной тайне и перевозке на Украину засекреченных данных.
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Микки Рурка похоронят в украинском селе
Представитель голливудского актера Микки Рурка выбрал для него место на кладбище в украинском селе, сообщает журналист Юрий Гула в Facebook.
Газета.Ru 06:10
Общество
Торговый центр «Маяк» в Калининграде решили продать за 1,5 млрд рублей
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Исполнительный директор «Чайки» обвиняется в игре на тотализаторе
Российский футбольный союз поймал исполнительного и спортивного директора «Чайки» Олега Баяна на игре на тотализаторе, утверждает «РБ-Спорт».
Sport24.ru вчера в 12:43
Футбол
«Уфа» и «Спартак» объявили составы на матч РПЛ
Газета.Ru 07:59
Политика
Лукашенко поручил усилить охрану границ Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Государственному пограничному комитету усилить охрану госграницы по всему периметру.
Известия 07:58
Общество
В Волгоградской области с 1 сентября вернутся к работе детские сады
В Постановление губернатора Волгоградской области № 179 внесли изменения.
Волга-Медиа 08:13
Футбол
Игрок «Локомотива» Алексей Миранчук согласился на переход в «Аталанту»
Алексей Миранчук согласился на переход в итальянскую "Аталанту".
Честный рейтинг букмекеров вчера в 07:48
Политика
В Гродно власти создали совет с представителями оппозиции Белоруссии
Исполком Гродно объявил о создании совета общественного согласия, в который включены представители гражданского общества и оппозиции, а также сторонников кандидата Светланы Тихановской и органов исполнительной и законодательной власти.
РЕН ТВ вчера в 21:02
Футбол
ЦСКА подписал защитника Бруно Фукса за €7 млн
Известия вчера в 20:26
Политика
МИД Норвегии подтвердил высылку дипломата из России
МИД Норвегии подтвердил, что один из дипломатов российского посольства был объявлен персоной нон грата. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Политика
Украина вышла из семи договоров СНГ в сфере гражданской авиации
Украина вышла из семи международных договоров, заключенных в рамках СНГ в сфере гражданской авиации.
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Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами
Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
ИА Красная Весна 06:38
Общество
В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлен до 3 сентября
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности в регионе до 3 сентября.
Известия 00:43
Экономика
Набсовет «Сбербанка» 21 августа рассмотрит вопрос о дивидендах-2019
Набсовет "Сбербанка" рассмотрит вопрос о распределении прибыли за 2019 год и рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов на заседании 21 августа.
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«Ленком» подал иск в прокуратуру за клевету на Александру Захарову
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Космонавт снял с борта МКС группу из пяти НЛО
Российский космонавт Иван Вагнер опубликовал видеоролик с Полярным сиянием, где помимо явления запечатлены пять неизвестных летающих объектов.
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