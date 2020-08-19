Общество

ВедомостиВедомостиВласти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
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19 августа все православные христиане отмечают Преображение Господне, в народе праздник называется Яблочным Спасом.
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Неизвестные разослали сообщения о "минировании" всех торговых центров и гостиниц Московской области.
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Участие в кубке примут клубы – обладатели Кубка Гагарина в разные годы: уфимский "Салават Юлаев", казанский "Ак Барс", магнитогорский "Металлург" и СКА из Санкт-Петербурга.
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Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами

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Переедание может быть опасно для людей с ожирением или сахарным диабетом. Здоровым людям рекомендуется съедать не больше 2-4 яблок в день.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад продолжает заниматься финансированием акций протеста и беспорядков в республике, передает "БелТА".
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Получивший огнестрельное ранение в ходе акций в Бресте умер в больнице

По данным портала, 43-летний мужчина получил огнестрельное ранение в голову 11 августа во время протестов возле Московской администрации Бреста.
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1 сентября возобновляется работа детских садов в Волгоградской области

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