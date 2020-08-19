Общество
ВедомостиВласти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК
Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
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Происшествия
В Анапе задержали ударившего ножом девочку мужчину
Испугавшись, девочка решила убежать, однако мужчина догнал ее, ударил ножом в спину и попытался скрыться.
РБК вчера в 15:01
Политика
МИД КНР выступил против вмешательства внешних сил в дела Белоруссии
Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что Пекин не желает видеть хаоса на территории Белоруссии.
Дума ТВ 04:29
Общество
Норвегия высылает российского дипломата после шпионского скандала
МИД Норвегии высылает российского дипломата из-за случая шпионажа, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.
Коммерсантъ 06:35
Космос
Рядом с черной дырой найдена самая быстрая звезда в нашей галактике
Астрономы объявили о том, что нашли самую быструю звезду в нашей родной галактике.
Популярная механика 16 августа в 16:27
Шоу-бизнес
Юлия Савичева впервые показала трехлетнюю дочь
Юлия Савичева: «Муж боится, что дочь вырастет артисткой».
StarHit.ru 05:30
Политика
Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии
Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко опоздал с обращением к рабочим.
РБК 00:19
Политика
Лукашенко заявил об активизации работы над поправками к конституции
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что работа над обновлением конституции страны ведется и будет активизирована.
Российская газета 05:51
Религия
Православные христиане отмечают Преображение Господне
19 августа все православные христиане отмечают Преображение Господне, в народе праздник называется Яблочным Спасом.
Газета.Ru 01:33
Происшествия
Вторым свидетелем защиты Ефремова стала актриса Беркович
РИА Новости 05:29
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» всех ТЦ и гостиниц Подмосковья
Неизвестные разослали сообщения о "минировании" всех торговых центров и гостиниц Московской области.
Газета.Ru 06:01
Политика
Латвия не признала Тихановскую победителем выборов в Белоруссии
Власти Латвии не стали признавать экс-кандидата на пост президента Белоруссии и главного противника Александра Лукашенко Светлану Тихановскую победителем голосования.
News.ru 05:58
Хоккей
Дубль Овечкина спас «Вашингтон» от вылета из Кубка Стэнли
RT на русском 05:55
Экономика
Мал, да упал: в России за год закрылось больше миллиона компаний
За последние 12 месяцев — с августа 2019 по август 2020 года — в России закрылось 1,16 млн малых и средних компаний, рассказали «Известиям» в ФНС.
Известия вчера в 10:49
Общество
В Белоруссии заявили о замене бастующих журналистов россиянами
На Белтелерадиокомпании бастующих сотрудников могли заменить специалистами из России, заявила режиссер Анна Мартиновская, сообщает TUT.by.
Московский Комсомолец 06:21
Хоккей
«Салават Юлаев» примет участие в Кубке чемпионов в Казани
Участие в кубке примут клубы – обладатели Кубка Гагарина в разные годы: уфимский "Салават Юлаев", казанский "Ак Барс", магнитогорский "Металлург" и СКА из Санкт-Петербурга.
Bash.News вчера в 13:58
Политика
Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами
Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
ИА Красная Весна 06:38
Гаджеты
В Huawei представили флагманские ноутбуки MateBook X
Представители компании Huawei официально презентовали общественности свои новые флагманские ноутбуки MateBook X. Новинка имеет экран разрешением 3K, поддерживает возможность сенсорного ввода и оценивает силу нажатия.
Актуальные Новости 05:22
Общество
В Telegram появились стикеры в поддержку Лукашенко
В Telegram появились стикеры, агитирующие за президента республики Александра Лукашенко.
ТАСС 05:28
Здоровье
Эндокринолог назвал опасность яблок
Переедание может быть опасно для людей с ожирением или сахарным диабетом. Здоровым людям рекомендуется съедать не больше 2-4 яблок в день.
Evo-rus.com вчера в 05:44
Политика
Лукашенко обвинил Запад в финансировании протестов и беспорядков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад продолжает заниматься финансированием акций протеста и беспорядков в республике, передает "БелТА".
Газета.Ru 05:26
Общество
Микки Рурка похоронят в украинском селе
Представитель голливудского актера Микки Рурка выбрал для него место на кладбище в украинском селе, сообщает журналист Юрий Гула в Facebook.
Газета.Ru 06:10
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фигуру без одежды
Певица Настя Каменских опубликовала у себя в Instagram новую откровенную фотографию.
ИнфоСМИ вчера в 15:10
Происшествия
Получивший огнестрельное ранение в ходе акций в Бресте умер в больнице
По данным портала, 43-летний мужчина получил огнестрельное ранение в голову 11 августа во время протестов возле Московской администрации Бреста.
РБК 06:47
Армия и оружие
Минобороны Белоруссии объяснило полеты Ил-76 в РФ
Вечерний курьер 01:22
Общество
1 сентября возобновляется работа детских садов в Волгоградской области
С 1 сентября смогут открыться не только школы, но и детские сады, кружки, секции и другие организации.
Волгоградская правда 06:13
Армия и оружие
Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны
Известия вчера в 17:11
Политика
Кремль не увидел необходимости в военной помощи Белоруссии
В Кремле в настоящее время не видят необходимости в оказании властям Белоруссии военной помощи.
РБК 06:40
Музыка
В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»
«Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе «Максим, мы с тобой» в социальных сетях по всей Украине», — рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Evo-rus.com 01:34