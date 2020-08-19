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Ведомости
Ведомости

Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».В источнике
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UfacityNews.ru

«Нам нужно забирать предприятие»: Радий Хабиров предложил национализировать БСК

UfacityNews.ru04:28
Уфа1.ру

«Мы эту ситуацию видим с другим источником сырья»: Башкирия готова забрать БСК у других акционеров

Уфа1.ру03:01
Эхо Москвы в Уфе

Башкирия планирует выкупить контрольный пакет акций БСК

Эхо Москвы в Уфе05:06
Башинформ

Возвращение республике контроля над БСК - управленческий подвиг: Шамиль Валеев

Башинформ04:11
ProUfu.ru

Радий Хабиров: Башкирия выкупит контрольный пакет акций БСК

ProUfu.ru02:51
КП - Уфа

«Нам надо забирать предприятие»: Радий Хабиров – о БСК

КП - Уфа04:25
Эхо Москвы

Глава Башкортостана назвал устойчивой ситуацию с коронавирусом в республике

Эхо Москвы04:54

Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов

Брестское «Динамо» разгромило «Астану» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 6:3. Команду вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк, а за казахстанский клуб сыграл белорус Иван Маевский, ранее выступавший за «Анжи».
Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 16:01

Ударивший девочку ножом в Анапе не смог объяснить свой поступок

Приезжий из Казахстана, напавший в Анапе на 12-летнюю девочку, пока не может объяснить, что сподвигло его на этот поступок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.
РИА Новости04:20
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Малком: «В „Зените“ чувствую себя свободнее, чем в „Барселоне“»

Эксклюзивное интервью флангового форварда сине-бело-голубых — о матче с ЦСКА, Лиге чемпионов, возможном оформлении гражданства России и диалогах с Артемом Дзюбой на тренировках В первой встрече РПЛ-2019/20 после ковид-паузы Малком сыграл ярко — его дубль помог «Зениту» разгромить ЦСКА.
Спорт-Экспресс17:00