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Власти Башкирии обратятся в суд для возвращения акций БСК

Власти Башкирии намерены через суд вернуть акции Башкирской содовой компании (БСК) на 34 млрд рублей. Об этом 31 августа сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.В источнике
Радий Хабировроссийский политик
В развитие этой ситуации мы уже отправили в адрес председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина за моей подписью заявление о совершении преступления группой лиц при неправомерных действиях должностных лиц региональной государственной власти.
С чего всё началось
Днем 31 августа Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск Генпрокуратуры об истребовании имущества из чужого незаконного владения, которая в ходе проверки выявила
 нарушения законодательства о приватизации.
РБКвчера в 14:46
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

Хабиров оценил ущерб республики из-за продажи Башкирской содовой компании

Национальная служба новостейвчера в 15:41
ТАСС

Хабиров пожаловался в СК из-за продажи Башкирской содовой компании

ТАССвчера в 14:28
UfaTime.ru

Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск Генпрокуратуры о незаконности сделки по приватизации БСК

UfaTime.ruвчера в 09:17
РБК

Хабиров оценил ущерб Башкирии от приватизации БСК

РБКвчера в 14:46
ProUfu.ru

Суд Башкирии зарегистрировал иск Генпрокуратуры о незаконности приватизации БСК

ProUfu.ruвчера в 10:51
Телеканал 360°

Глава Башкирии направил заявление в СК о преступлении группы лиц по делу БСК

Телеканал 360°вчера в 15:05
Интерфакс - Россия

Встретятся в суде

Интерфакс - Россиявчера в 07:30

Уоррен Баффет покупает японские акции: каковы перспективы

Токио, 31 августа 2020, 08:12 — REGNUM Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway, главой которой является инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт, 30 августа заявила, что приобрела чуть более 5% акций пяти крупнейших японских компаний, сообщает информационное агентство Kyodo.
Уоррен Баффет покупает японские акции: каковы перспективы
REGNUMвчера в 01:12
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Концерн «Вега» завершил испытания прототипа РОФАР

Российский концерн «Вега» сообщил о том, что испытания новейшего прототипа РОФАР в настоящий момент полностью завершены, что позволяет переходить к разработке полноценного радара, способного, как сообщается, на дистанциях в несколько сотен километров обнаруживать даже «стелс»-самолёты противника, и это станет очень серьёзной проблемой для любого российского противника.
Avia.pro29 августа в 09:00
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Минфин предложил снизить нагрузку на малых предпринимателей

Минфин России внес в правительство законопроект о сохранении фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей в 2021 году на уровне 2020 года — 40,9 тыс. руб. Отказ от их индексации в 2021 году "позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от последствий пандемии", заявил глава ведомства Антон Силуанов.
РБКвчера в 10:59
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Прилет и вылет рейсов из аэропорта Якутска задерживаются из-за тумана

Вылет 12 рейсов из аэропорта и прилет пяти рейсов в аэропорт Якутска задерживаются из-за тумана, передает телеканал «Якутия 24».Согласно данным онлайн-табло, вылет рейсов в Черский, Усть-Неру, Зырянку, Москву (Внуково)-Сочи, Среднеколымск-Певек, Среднеколымск ожидается в 9.15 по якутскому времени.
Якутия 2420:23

«Спартак» лидирует в РПЛ впервые за 1197 дней

«Спартак» вышел на первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после матча 6-го тура против «Арсенала» (2:1). Таким образом, красно-белые расположились на первой строчке в таблице впервые с 21 мая 2017 года, когда в сезоне-2016/17 они стали чемпионами страны.
Матч ТВвчера в 04:05
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В Иркутской области 18 медиков получили государственные награды

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который находится с рабочим визитом в Иркутской области, 31 августа 2020 года вручил государственные награды 18 медикам, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Областная газета (г. Иркутск)вчера в 06:06
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Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.
RT на русскомвчера в 16:10
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