Власти Башкирии обратятся в суд для возвращения акций БСК

Власти Башкирии намерены через суд вернуть акции Башкирской содовой компании (БСК) на 34 млрд рублей. Об этом 31 августа сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.