Власти Башкирии обратятся в суд для возвращения акций БСК
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Власти Башкирии намерены через суд вернуть акции Башкирской содовой компании (БСК) на 34 млрд рублей. Об этом 31 августа сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.В источнике
С чего всё началось
Днем 31 августа Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск Генпрокуратуры об истребовании имущества из чужого незаконного владения, которая в ходе проверки выявила
нарушения законодательства о приватизации.
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