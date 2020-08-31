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Власти Башкирии обратятся в суд для возвращения акций БСК

Власти Башкирии намерены через суд вернуть акции Башкирской содовой компании (БСК) на 34 млрд рублей. Об этом 31 августа сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.В источнике
С чего всё началось
Днем 31 августа Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск Генпрокуратуры об истребовании имущества из чужого незаконного владения, которая в ходе проверки выявила
 нарушения законодательства о приватизации.
РБКвчера в 14:46
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РБК

Хабиров оценил ущерб Башкирии от приватизации БСК

РБКвчера в 14:46
ТАСС

Хабиров пожаловался в СК из-за продажи Башкирской содовой компании

ТАССвчера в 14:28
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Глава Башкирии направил заявление в СК о преступлении группы лиц по делу БСК

Телеканал 360°вчера в 15:05
Национальная служба новостей

Хабиров оценил ущерб республики из-за продажи Башкирской содовой компании

Национальная служба новостейвчера в 15:41
ProUfu.ru

Суд Башкирии зарегистрировал иск Генпрокуратуры о незаконности приватизации БСК

ProUfu.ruвчера в 10:51
UfaTime.ru

Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск Генпрокуратуры о незаконности сделки по приватизации БСК

UfaTime.ruвчера в 09:17
КП - Уфа

После громкого заявления президента приватизацию «Башкирской содовой компании» проверяют прокуратура и следком

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Суд отменил постановление о невиновности Фургала по делу 2004 года

10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала до 9 сентября по подозрению в организации серии заказных убийств в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает.
Суд отменил постановление о невиновности Фургала по делу 2004 года
Ведомостивчера в 13:04
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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

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РИА Новости18:26
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

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REGNUMвчера в 09:24
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Ракетоносец Ту-95МСМ станет основой российской стратегической авиации

В настоящее время на вооружении Дальней авиации ВКС РФ стоят стратегические ракетоносцы Ту-95МС (по кодификации НАТО — Bear), ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160 (по кодификации НАТО — Blackjack), а также дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 (по кодификации НАТО — Backfire).
REGNUMвчера в 14:15