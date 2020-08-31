Хабиров назвал сумму ущерба Башкирии от приватизации БСК
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Глава региона Радий Хабиров направил в арбитражный суд республики иск с требованием вернуть акции компании в собственность властей. Хабиров также обратился к главе СКР Александру Бастрыкину.В источнике
С чего всё началось
Днем 31 августа Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск Генпрокуратуры об истребовании имущества из чужого незаконного владения, которая в ходе проверки выявила
нарушения законодательства о приватизации.
Подробнее о событии
«Мы требуем»: Радий Хабиров высказался о возврате БСК в собственность республики
Горобзор.рувчера в 14:14
Радий Хабиров прокомментировал иск о возврате БСК в собственность Башкирии
Молодежная газета (Уфа)вчера в 14:13