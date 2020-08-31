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Говорит Москва
Говорит Москва

Хабиров назвал сумму ущерба Башкирии от приватизации БСК

Глава региона Радий Хабиров направил в арбитражный суд республики иск с требованием вернуть акции компании в собственность властей. Хабиров также обратился к главе СКР Александру Бастрыкину.В источнике
С чего всё началось
Днем 31 августа Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск Генпрокуратуры об истребовании имущества из чужого незаконного владения, которая в ходе проверки выявила
 нарушения законодательства о приватизации.
РБКвчера в 14:46
Подробнее о событии
ТАСС

Хабиров пожаловался в СК из-за продажи Башкирской содовой компании

ТАССвчера в 14:28
МедиаКорСеть

Минземимущество оценило ущерб Башкирии от приватизации БСК в 34 миллиарда рублей

МедиаКорСеть00:45
РБК

Хабиров оценил ущерб Башкирии от приватизации БСК

РБКвчера в 14:46
ГлавУфа

Глава Башкирии высказался об иске по БСК

ГлавУфа02:19
Горобзор.ру

«Мы требуем»: Радий Хабиров высказался о возврате БСК в собственность республики

Горобзор.рувчера в 14:14
Молодежная газета (Уфа)

Радий Хабиров прокомментировал иск о возврате БСК в собственность Башкирии

Молодежная газета (Уфа)вчера в 14:13
РБК Уфа

Власти Башкирии оценили ущерб региону при отчуждении акций БСК в 34 млрд

РБК Уфавчера в 11:47

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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За сутки в Алтайском крае 11 человек умерли от коронавируса

За последние 24 часа в Алтайском крае у 61 человека подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 90 пациентов, зарегистрировано одиннадцать летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти четырех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com02:16
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Чистая прибыль Газпрома снизилась более чем в 19 раз

Москва, 31 августа 2020, 15:05 — REGNUM Чистая прибыль российской госкорпорации «Газпром» по итогам первых шести месяцев составила 45,5 млрд рублей, что в более чем 19 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
REGNUMвчера в 08:05
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США потратят 250 миллионов долларов на борьбу с отчаянием

Министерство здравоохранения и социальных служб США объявит тендер на 250 миллионов долларов для коммуникационных агентств для того, чтобы провести борьбу с отчаянием в обществе на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru00:02
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«Барселона» отпустит Месси, если он пропустит следующий сезон

Лионель Месси Кирилл Венедиктов Согласно информации ESPN, "Барселона" не отпустит игрока в другой клуб в это межсезонье, единственным юридически легальным выходом является условие, при котором Месси будет вынужден пропустить один сезон.
REGNUMвчера в 14:49
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МВД создало группу для борьбы с манипулированием сознанием подростков

МВД сформировало специальную группу, которая будет выявлять и пресекать попытки манипулировать сознанием подростков с помощью интернет-ресурсов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
РБК03:10
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