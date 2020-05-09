Общество
РБКВласти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде
Во время воздушного парада над Башкирией самолеты изобразили флаг России, а не Франции, изменение порядка цветных полос было запланировано. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы Башкирии Радия Хабирова. При выполнении программы сольного пилотажа самолеты использовали систему цветного дыма.
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с чего всё началось
Ранее Хабиров опубликовал на своих страницах в соцсетях фото и видео с праздничных мероприятий в Уфе, посвящённых Дню Победы, в том числе пилотаж трёх самолетов над городом. Одну фотографию, где три самолета изобразили триколор французского флага, глава региона удалил.РИА Новости07:43
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Общество
В Москве полиция задержала депутатов от КПРФ
Московский Комсомолец 05:43
Происшествия
В Москве произошел пожар в больнице
На севере Москвы произошел пожар в больнице, где лечатся пациенты с COVID-19, передает ТАСС.
Российская газета 14:18
Общество
В мэрии Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток
Во всех остальных общественных местах ношение масок и перчаток носит рекомендательный характер.
РБК 14:36
Общество
Авербуха оштрафовали за нарушение самоизоляции
Российского фигуриста Илью Авербуха оштрафовали за нарушение самоизоляции, сообщает Sobesednik.ru.
Газета.Ru 12:17
Политика
Белый дом заявил о «победе США и Британии» над нацизмом
Белый дом в своём официальном аккаунте в Instagram заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания, но не упомянул о вкладе Советского Союза в победу.
RT на русском 10:25
Общество
Спецрейс с россиянами на борту вылетел из Испании
Спецрейс авиакомпании "Уральские авиалинии" со 126 россиянами на борту вылетел из Аликанте (Испания) в Санкт-Петербург и Москву, сообщает перевозчик в субботу.
РИА Новости 11:36
Общество
Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью
Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
Московский Комсомолец вчера в 09:27
Происшествия
Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома
Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета 13:21
Общество
Власти Подмосковья отсрочили штрафы за отсутствие масок
Власти Подмосковья отсрочили штрафы за отсутствие масок.
Вечерняя Москва вчера в 14:37
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
Политика
Президента Украины призвали перестать вмешиваться в дела России
Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить играть словами и вмешиваться в дела соседнего государства.
Вести.Ru 10:25
Шоу-бизнес
Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы
Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
Происшествия
В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу
Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек.
Российская газета 13:08
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Здоровье
Китайский ученый назвал опаснейшее свойство коронавируса
Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
РИА Новости 07:52
Авто
В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»
Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах.
Автоновости дня вчера в 07:45
Политика
Над Москвой прошёл воздушный парад в честь Дня Победы
9 мая прошёл торжественный пролёт в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Пилоты поздравили россиян с Днём Победы.
Комсомольская правда 03:31
Общество
В Сеуле закрыли бары и клубы из-за новой вспышки коронавируса
Власти Сеула закрыли на неопределенный срок все ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения из-за локальной вспышки коронавирусной инфекции в городском районе Итхэвон, сообщает агентство Yonhap.
Полит.ру 10:12
Общество
Москвичи соблюдают самоизоляцию в День Победы
Москвичи в целом хорошо соблюдают режим самоизоляции 9 мая, на улицах города мало людей и обстановка спокойная.
ТАСС 12:35
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
Экономика
Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране
Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
KrasnodarMedia 09:10
Авто
Новый Jeep Grand Cherokee может получить еще одну внедорожную версию
Согласно информации, опубликованной порталом Motor Trend, в Jeep пока не определились, как назовут внедорожную модификацию нового Grand Cherokee: Mojave или Deserthawk.
Daily-Motor.Ru 10:12
Политика
Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы
RT на русском 03:08
Политика
Еврокомиссия рекомендовала продлить запрет на поездки внутри Шенгена
«Сегодня Еврокомиссия предложила странам — членам Шенгена и странам, ассоциированным с Шенгеном, продлить временные ограничения на необязательные поездки в ЕС еще на 30 дней, до 15 июня», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».
Известия вчера в 12:30
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
Газета.Ru 07 мая в 14:14
Общество
Прокуратура Петербурга проверит жалобы пациентов в «Ленэкспо»
Ранее жительница Петербурга в соцсетях пожаловалась губернатору Александру Беглову на условия во временном госпитале в «Ленэкспо».
Говорит Москва вчера в 11:29
Армия и оружие
В Венесуэле нашли три брошенных катера с эмблемой ВМС Колумбии
Военные обнаружили три брошенных катера с эмблемой ВМС Колумбии на территории Венесуэлы, сообщило министерство обороны страны.
РИА Новости 13:45
Энергетика
В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru вчера в 06:58
Происшествия
Назван организатор убийства российского миллиардера
Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru вчера в 08:46