Ранее Хабиров опубликовал на своих страницах в соцсетях фото и видео с праздничных мероприятий в Уфе, посвящённых Дню Победы, в том числе пилотаж трёх самолетов над городом. Одну фотографию, где три самолета изобразили триколор французского флага, глава региона удалил.

с чего всё началось

Во время воздушного парада над Башкирией самолеты изобразили флаг России, а не Франции, изменение порядка цветных полос было запланировано. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы Башкирии Радия Хабирова. При выполнении программы сольного пилотажа самолеты использовали систему цветного дыма.

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