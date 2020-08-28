Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Власти Башкирии оценили ущерб от приватизации БСК в 35 млрд рублей

В настоящее время юридическая группа изучает 56 томов дела о приватизации, которая, по словам главы Башкирии, началась еще в 2007–2008 годах. Возмещение республике ущерба позволит «серьезно анализировать перспективу выкупа оставшейся доли акций БСК у миноритариев», добавил Радий Хабиров.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Башкирия предварительно оценила ущерб от приватизации БСК в 35 млрд руб

Правительство Башкирии предварительно оценивает ущерб от приватизации АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак, входит в АО "Башкирская химия") в 35 млрд рублей, заявил глава республики Радий Хабиров.
Интерфаксвчера в 12:17
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Руководство Башкирии оценивает в 35 млрд. рублей ущерб от приватизации БСК

Эхо Москвы21:05
Интерфакс

Башкирия предварительно оценила ущерб от приватизации БСК в 35 млрд руб

Интерфаксвчера в 12:17
Коммерсантъ

Власти Башкирии оценили ущерб от приватизации БСК в 35 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 13:30
Вести.Ru

Ущерб от приватизации БСК оценен в 35 миллиардов рублей

Вести.Ruвчера в 12:54
RT на русском

Глава Башкирии назвал предварительный ущерб от приватизации БСК

RT на русскомвчера в 12:19
Вечерняя Москва

Власти Башкирии оценили ущерб от приватизации БСК

Вечерняя Москвавчера в 12:18
Реальное время

Предварительный ущерб от приватизации БСК составил 35 млрд — Хабиров

Реальное времявчера в 13:46

Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Evo-rus.comвчера в 04:26
914

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ruвчера в 13:17

Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБК27 августа в 13:48
542

Тихановская допустила участие России в разрешении кризиса в Белоруссии

Вильнюс, 29 августа 2020, 08:05 — REGNUM Россия сможет участвовать в разрешении политического кризиса в Белоруссии, если оппозиция не сможет добиться необходимого результата, заявила 28 августа белорусская домохозяйка Светлана Тихановская, участвовавшая в выборах президента Белоруссии 9 августа.
REGNUM01:05
133

Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса

Посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Киеву следует на время отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом.
РИА Новостивчера в 09:05
16

На продажу выставили Ford Mustang Mach 1 из девятой части «Форсажа»

Под капотом у спорткара мотор Cobra Jet на 429 кубических дюймов, что составляет около 7 литров без указания мощности, но у оригинального Mustang 1971 такой агрегат выдавал 335 л.с. Сообщается, что спорткар был отреставрирован под чутким руководством представителей Ford с использованием оригинальных заводских деталей.
Letnews.ru02:28

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
465