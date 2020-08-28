Власти Башкирии оценили ущерб от приватизации БСК в 35 млрд рублей
В настоящее время юридическая группа изучает 56 томов дела о приватизации, которая, по словам главы Башкирии, началась еще в 2007–2008 годах. Возмещение республике ущерба позволит «серьезно анализировать перспективу выкупа оставшейся доли акций БСК у миноритариев», добавил Радий Хабиров.В источнике
Эта сделка незаконная, несправедливая. Республике нанесён ущерб. Нам сложно сейчас говорить, поскольку нужно провести всевозможный аудит и, наверное, этим тоже будут заниматься коллеги с прокуратуры, правоохранительных органов, но ущерб мы оцениваем более чем несколько десятков миллиардов рублей.
С чего всё началось
Глава Башкирии Радий Хабиров в эфире телеканала "Россия-24
" заявил, что власти региона попросили прокуратуру признать незаконным отчуждение акций Башкирской содовой компании.
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Хабиров о БСК: сделка незаконная, ущерб Башкирии оценивается в десятки млрд рублей
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Ущерб от приватизации БСК мы оцениваем в десятки миллиардов рублей - Хабиров
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Власти Башкирии попросили прокуратуру признать отчуждение акций БСК незаконным
Газета.Ru26 августа в 15:37