Эта сделка незаконная, несправедливая. Республике нанесён ущерб. Нам сложно сейчас говорить, поскольку нужно провести всевозможный аудит и, наверное, этим тоже будут заниматься коллеги с прокуратуры, правоохранительных органов, но ущерб мы оцениваем более чем несколько десятков миллиардов рублей.