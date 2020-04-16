В Республике Башкортостан режим самоизоляции продлен до конца мая на фоне распространения коронавируса в стране. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил глава региона Радий Хабиров.

Политика Путин пообещал поддержку строительной отрасли Правительство поддержит строительный комплекс, который станет локомотивом на этапе восстановления экономики, заявил в четверг, 16 апреля, президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного развитию строительной отрасли в стране. 7

Экономика По инициативе Собянина Москва выделит на субсидии МСП 20–30 млрд рублей Москва дополнительно выделит 20–30 миллиардов рублей на субсидирование процентных ставок для субъектов малого предпринимательства, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Политика Путин перед заседанием правительства выступит с обращением Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. 3,5K

Политика Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Центральное телевидение Китая.

Политика Глава РАН назвал невозможной борьбу с коронавирусом из-за реформы 2013 года Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал невозможной борьбу с коронавирусом из-за реформы, проведенной в 2013 году.

Экономика Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей Суммарный ущерб для отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии нового коронавируса, может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек. 903

Футбол 23 апреля исполком УЕФА проведет заседание по ситуации с коронавирусом Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 23 апреля проведет заседание в режиме видеоконференции и обсудит последние события, связанные с влиянием пандемии коронавируса на европейский футбол.

Общество Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста задержала полиция Встреча под прицелом камер градоначальника Сергея Кузнецова и 26-летнего бывшего хоккеиста Николая Старченко состоялась утром 15 апреля на площадке для воркаута в парке имени Гагарина. 83

Энергетика Власти США могут начать платить нефтяным компаниям за отказ от добычи Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность выплаты компенсации американским производителям, оставляющим нефть в недрах земли во избежание переизбытка на рынке, который привел к падению цен и стал причиной банкротства некоторые буровых компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Общество Предприниматели Москвы начали жаловаться на массовую аннуляцию пропусков Индивидуальные предприниматели Москвы начали получать сообщения об аннулировании присланных им ранее пропусков, дающих право передвигаться по столице в условиях введенных из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений. 1

Экономика Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. 5

Религия РБК: в половине регионов России не стали закрывать храмы на Пасху Храмы на Пасху, которая в этом году приходится на 19 апреля, будут работать в 43 из 85 регионов России, выяснило РБК, поговорив с представителями местных епархий и пресс-службами глав регионов. 9

Здоровье Военные врачи перевезли 13 больных коронавирусом из Могойтуя в Читу По информации администрации, семерых больных разместят в 321-м военно-клиническом госпитале, четверых – в горбольнице №1 и двоих – в горбольнице №2. Перевод оставшихся двух больных планируется 17 апреля, в пятницу. 3

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 48

Происшествия Экипаж пассажирского самолета заявил о постороннем предмете на борту Экипаж пассажирского самолета, летящего из Симферополя в Москву, сообщил о постороннем предмете не борту.