Коронавирус
ИзвестияВласти Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
В Республике Башкортостан режим самоизоляции продлен до конца мая на фоне распространения коронавируса в стране. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил глава региона Радий Хабиров.
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Политика
Путин пообещал поддержку строительной отрасли
Правительство поддержит строительный комплекс, который станет локомотивом на этапе восстановления экономики, заявил в четверг, 16 апреля, президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного развитию строительной отрасли в стране.
Известия 09:53
Здоровье
Пять ярославцев с диагнозом коронавирус находятся в тяжелом состоянии
По словам Руслана Саитгареева, регион готовится к трем вариантам развития ситуации: благоприятному, среднему и тяжелому.
КП - Ярославль 07:29
Экономика
По инициативе Собянина Москва выделит на субсидии МСП 20–30 млрд рублей
Москва дополнительно выделит 20–30 миллиардов рублей на субсидирование процентных ставок для субъектов малого предпринимательства, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Москва 24 06:01
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
Политика
В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух украинских шпионов
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух агентов Главного управления разведки Минобороны Украины.
Дни.ру вчера в 11:50
Политика
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным
Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 09:57
Армия и оружие
В США заявили, что их самолет перехватил российский Су-35
Российский истребитель Су-35 совершил опасный перехват американского самолета P-8A Poseidon, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ВМС США.
Газета.Ru 04:26
Общество
Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки
Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки.
ТАСС 10:19
Общество
В Москве заявили о плохом соблюдении горожанами режима самоизоляции
Ситуация с соблюдением москвичами режима самоизоляции пока не улучшается.
Известия 09:35
Политика
Глава РАН назвал невозможной борьбу с коронавирусом из-за реформы 2013 года
Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал невозможной борьбу с коронавирусом из-за реформы, проведенной в 2013 году.
Lenta.ru 09:41
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Суммарный ущерб для отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии нового коронавируса, может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.
Газета.Ru 02:57
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Здоровье
Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Футбол
23 апреля исполком УЕФА проведет заседание по ситуации с коронавирусом
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 23 апреля проведет заседание в режиме видеоконференции и обсудит последние события, связанные с влиянием пандемии коронавируса на европейский футбол.
Sport24.ru 09:14
Происшествия
Ещё семерых жителей Липецка вылечили от коронавируса
Стало известно, что по данным на сегодня, 16 апреля, из больницы выписали ещё 7 человек.
Московский Комсомолец 09:38
Общество
Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста задержала полиция
Встреча под прицелом камер градоначальника Сергея Кузнецова и 26-летнего бывшего хоккеиста Николая Старченко состоялась утром 15 апреля на площадке для воркаута в парке имени Гагарина.
Вести.Ru 07:06
Энергетика
Власти США могут начать платить нефтяным компаниям за отказ от добычи
Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность выплаты компенсации американским производителям, оставляющим нефть в недрах земли во избежание переизбытка на рынке, который привел к падению цен и стал причиной банкротства некоторые буровых компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 07:48
Общество
Предприниматели Москвы начали жаловаться на массовую аннуляцию пропусков
Индивидуальные предприниматели Москвы начали получать сообщения об аннулировании присланных им ранее пропусков, дающих право передвигаться по столице в условиях введенных из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений.
РБК 10:12
Экономика
Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес
Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
РБК 10:15
Религия
РБК: в половине регионов России не стали закрывать храмы на Пасху
Храмы на Пасху, которая в этом году приходится на 19 апреля, будут работать в 43 из 85 регионов России, выяснило РБК, поговорив с представителями местных епархий и пресс-службами глав регионов.
Дождь 09:45
Здоровье
Военные врачи перевезли 13 больных коронавирусом из Могойтуя в Читу
По информации администрации, семерых больных разместят в 321-м военно-клиническом госпитале, четверых – в горбольнице №1 и двоих – в горбольнице №2. Перевод оставшихся двух больных планируется 17 апреля, в пятницу.
Чита.Ру 08:47
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Политика
74 российских школьника в США оказались в тяжелой ситуации
В США в сложной ситуации оказались 74 российских школьника. Прошлой осенью они выехали туда для обучения.
Вести.Ru 14 апреля в 12:39
Происшествия
Экипаж пассажирского самолета заявил о постороннем предмете на борту
Экипаж пассажирского самолета, летящего из Симферополя в Москву, сообщил о постороннем предмете не борту.
РЕН ТВ 10:16
Общество
В Звездном городке выявили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения COVID-19 выявлен в подмосковном Звездном городке, где расположен российский Центр подготовки космонавтов, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
РИА Новости 09:19
Политика
Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве
Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18