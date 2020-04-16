Глава Башкортостана Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в регионе как минимум до мая. Об этом он заявил в четверг на совещании в республиканском правительстве.

с чего всё началось

Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

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