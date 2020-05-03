Коронавирус
ТАССВласти Башкирии вывезут 1,8 тыс. жителей республики с Чаяндинского месторождения за неделю
Всех жителей Башкирии, работавших вахтовым методом на Чаяндинском месторождении в Якутии, доставят домой в течение недели. Об этом сообщил в воскресенье заместитель руководителя администрации Башкирии Ринат Баширов.
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В Башкирии «изолируются» почти две тысячи нефтяников — вахтовиков из Якутии
Газета Республика Башкортостан01 мая в 00:50
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:38, Ашберн
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