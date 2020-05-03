Всех жителей Башкирии, работавших вахтовым методом на Чаяндинском месторождении в Якутии, доставят домой в течение недели. Об этом сообщил в воскресенье заместитель руководителя администрации Башкирии Ринат Баширов.

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