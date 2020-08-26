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РИА Новости
РИА Новости

Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов

Ряд российских журналистов задержали после президентских выборов в Белоруссии. Некоторым после того, как их отпустили, запретили въезд в республику сроком на пять лет. В частности, речь идет о фотокорреспонденте МИА "Россия сегодня" Илье Питалеве.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов

Паспорта российских журналистов, в которые поставили штамп о запрете на пять лет въезжать в Белоруссию, считаются теперь в России недействительными, сообщили РИА Новости в МВД России.
РИА Новости21:08
Подробнее о событии
News.ru

Власти Белоруссии испортили паспорта российских журналистов

News.ru21:27
Коммерсантъ

Паспорта высланных из Белоруссии журналистов признаны в РФ недействительными

Коммерсантъ20:26
РИА Новости

Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов

РИА Новости21:08
Lenta.ru

Паспорта высланных из Белоруссии российских журналистов стали недействительными

Lenta.ru21:06
РЕН ТВ

В Белоруссии испортили паспорта задержанных российских журналистов

РЕН ТВ21:05
URA.Ru

Белорусские власти испортили паспорта журналистов из России

URA.Ru20:56
Эхо Москвы

В МВД России сочли недействительными паспорта журналистов, в которые поставили штамп о запрете въезда в Белоруссию

Эхо Москвы21:16

Россиян защитят от звонков банковских мошенников

Мобильные операторы вместе с банками создадут антифрод-систему, блокирующую звонки мошенников клиентам от лица кредитных организаций, а также вызовы от злоумышленников, сделанные якобы от клиентов в финансовые учреждения.
Известия17:30
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В Республиканской партии усомнились, что Байден доживет до инаугурации

Член Республиканской партии США, вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест во время выступления перед своими сторонниками усомнился в том, что 77-летний кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден доживет до дня инаугурации президента в 2021 году, сообщает издание Washington Post.
РИА Новости21:28
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США арестовали гражданина РФ по обвинению в попытке киберпреступления

По обвинению в попытке подкупа сотрудника американской компании с целью совершения киберпреступления в США арестован гражданин РФ Егор Крючков, сообщило американское министерство юстиции.
Интерфакс20:18
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В МИДе назвали «глубоко оскорбительными» обвинения по делу Навального

«Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших А. А. Навальному высококвалифицированную помощь», ‒ говорится в сообщении.
Ведомостивчера в 13:27
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