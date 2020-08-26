Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
Ряд российских журналистов задержали после президентских выборов в Белоруссии. Некоторым после того, как их отпустили, запретили въезд в республику сроком на пять лет. В частности, речь идет о фотокорреспонденте МИА "Россия сегодня" Илье Питалеве.В источнике
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Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
Паспорта российских журналистов, в которые поставили штамп о запрете на пять лет въезжать в Белоруссию, считаются теперь в России недействительными, сообщили РИА Новости в МВД России.
РИА Новости21:08
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