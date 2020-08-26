Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов

Ряд российских журналистов задержали после президентских выборов в Белоруссии. Некоторым после того, как их отпустили, запретили въезд в республику сроком на пять лет. В частности, речь идет о фотокорреспонденте МИА "Россия сегодня" Илье Питалеве.