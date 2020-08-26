Власти Белоруссии испортили паспорта российских журналистов
Паспорта российских журналистов, которых выслали из Белоруссии во время освещения протестных акций в стране, оказались недействительны на территории России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление МВД РФ.В источнике
С чего всё началось
Власти Белоруссии испортили при высылке паспорта российских журналистов
Паспорта российских журналистов, в которые поставили штамп о запрете на пять лет въезжать в Белоруссию, считаются теперь в России недействительными, сообщили РИА Новости в МВД России.
РИА Новости21:08
Подробнее о событии