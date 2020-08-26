Власти Белоруссии испортили паспорта российских журналистов

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Паспорта российских журналистов, которых выслали из Белоруссии во время освещения протестных акций в стране, оказались недействительны на территории России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление МВД РФ.