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Газета.Ru
Газета.Ru

Власти Белоруссии испортили паспорта российских журналистов

Паспорта российских журналистов, которых выслали из Белоруссии во время освещения протестных акций в стране, оказались недействительны на территории России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление МВД РФ.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Власти Белоруссии испортили при высылке паспорта российских журналистов

Паспорта российских журналистов, в которые поставили штамп о запрете на пять лет въезжать в Белоруссию, считаются теперь в России недействительными, сообщили РИА Новости в МВД России.
РИА Новости21:08
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URA.Ru

Белорусские власти испортили паспорта журналистов из России

URA.Ru20:56
РБК

Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов

РБК22:42
RT на русском

Паспорта высланных из Белоруссии российских журналистов недействительны

RT на русском22:06
РИА Новости

Власти Белоруссии испортили при высылке паспорта российских журналистов

РИА Новости21:08
Lenta.ru

Паспорта высланных из Белоруссии российских журналистов стали недействительными

Lenta.ru21:06
Известия

Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов

Известия22:54
Коммерсантъ

Паспорта высланных из Белоруссии журналистов признаны в РФ недействительными

Коммерсантъ20:26

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РИА Новостивчера в 02:03
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Хайтек+вчера в 07:08
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