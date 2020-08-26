Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов

Паспорта российских журналистов, в которые власти Белоруссии поставили отметки о запрете на въезд на пять лет, в России теперь считаются недействительными.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Власти Белоруссии испортили паспорта российских журналистов

Паспорта российских журналистов, в которые поставили штамп о запрете на пять лет въезжать в Белоруссию, считаются теперь в России недействительными, сообщили РИА Новости в МВД России.
РИА Новости21:08
Подробнее о событии
Znak.com

Паспорта российских журналистов, высланных из Белоруссии, признаны недействительными

Znak.com00:30
РИА Новости

В Белоруссии испортили при высылке паспорта российских журналистов

РИА Новости00:15
Известия

Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов

Известия22:54
РБК

Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов

РБК22:59
RT на русском

Паспорта высланных из Белоруссии российских журналистов недействительны

RT на русском22:06
Lenta.ru

Паспорта высланных из Белоруссии российских журналистов стали недействительными

Lenta.ru21:06
Коммерсантъ

Паспорта высланных из Белоруссии журналистов признаны в РФ недействительными

Коммерсантъ20:26

«Сочи» обыграл «Тамбов» и поднялся на второе место в чемпионате России

"Сочи" одержал третью победу кряду и с 11 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, а "Тамбов", потерпевший четвертое поражение в последних пяти играх, расположился на 14-й строчке, имея в активе три очка.
Вести.Ruвчера в 13:35

Уральский епископ назначен викарием патриарха Кирилла

Епископ Невьянский и Нижнетагильский Евгений был назначен викарием патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации патриархии, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Коммерсантъ Екатеринбург00:22

В Симбирскую митрополию назначили нового владыку из Саратова

Священный Синод постановил: Преосвященным Улан-Удэнским и Бурятским, главой Бурятской митрополии быть митрополиту Симбирскому и Новоспасскому Иосифу, с освобождением его от управления Симбирской епархией.
Ульяновск.Экспресс00:26
1

Песков прокомментировал выводы немецких врачей по диагнозу Навального

В заявлении немецких врачей по диагнозу основателя ФБК Алексея Навального для российских специалистов нет ничего нового, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомостивчера в 06:05
136

Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
46

Омские врачи не признают наличие у Навального признаков отравления

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, заведующий отделением острых отравлений бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1", доктор медицинских наук Александр Сабаев прокомментировал информацию немецких коллег о том, что причиной тяжелого состояния политика Алексея Навального стало отравление.
Континент Сибирь Onlineвчера в 02:43
1,4K

Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами

Модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ в рамках государственных испытаний подвергли ракетному обстрелу с земли, сообщил в интервью РИА Новости начальник отдела летных служб, старший летчик-испытатель Национального центра вертолетостроения "Миль и Камов" (входит в "Вертолеты России" Ростеха) Герой России Сергей Маслов.
РИА Новости20:40
1