Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
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Паспорта российских журналистов, в которые власти Белоруссии поставили отметки о запрете на въезд на пять лет, в России теперь считаются недействительными.В источнике
С чего всё началось
Власти Белоруссии испортили паспорта российских журналистов
Паспорта российских журналистов, в которые поставили штамп о запрете на пять лет въезжать в Белоруссию, считаются теперь в России недействительными, сообщили РИА Новости в МВД России.
РИА Новости21:08
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