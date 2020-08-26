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Ведомости
Ведомости

Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов

Паспорта российских журналистов, в которые власти Белоруссии поставили отметки о запрете на въезд на пять лет, теперь считаются недействительными, сообщили в МВД России.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Власти Белоруссии испортили паспорта российских журналистов

Паспорта российских журналистов, в которые поставили штамп о пятилетнем запрете на въезд в Белоруссию, испорчены, сообщили РИА Новости в МВД России.
РИА Новости21:08
Подробнее о событии
Дождь

Паспорта высланных из Беларуси российских журналистов стали недействительными

Дождь02:09
Znak.com

Паспорта российских журналистов, высланных из Белоруссии, признаны недействительными

Znak.com00:30
Коммерсантъ

Паспорта высланных из Белоруссии журналистов признаны в РФ недействительными

Коммерсантъ20:26
РБК

Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов

РБК22:59
RT на русском

Паспорта высланных из Белоруссии российских журналистов недействительны

RT на русском22:06
URA.Ru

Белорусские власти испортили паспорта журналистов из России

URA.Ru20:56
РИА Новости

В Белоруссии испортили при высылке паспорта российских журналистов

РИА Новости00:15

Шведская армия активизировалась на Готланде на фоне российских учений

Как заявляется, во вторник к востоку от Готланда прошли учения российских десантных кораблей, что послужило причиной того, что шведская армия активизировала свои действия в этом районе.
РИА Новостивчера в 15:49
4

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новостивчера в 02:03
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Вертолёт Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами

Модернизированный ударный вертолёт Ми-28НМ во время госиспытаний обстреляли ракетами с земли, сообщил начальник отдела лётных служб, старший лётчик-испытатель Национального центра вертолётостроения «Миль и Камов» Сергей Маслов.
RT на русском00:35
5

Добровинский пообещал раскрыть «подноготную дела» Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто», однако только после приговора суда.
RT на русском17:26
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
5