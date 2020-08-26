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Ведомости
Ведомости

Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов

Паспорта российских журналистов, в которые власти Белоруссии поставили отметки о запрете на въезд на пять лет, теперь считаются недействительными, сообщили в МВД России.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Власти Белоруссии испортили паспорта российских журналистов

Паспорта российских журналистов, в которые поставили штамп о пятилетнем запрете на въезд в Белоруссию, испорчены, сообщили РИА Новости в МВД России.
РИА Новости21:08
Подробнее о событии
Дождь

Паспорта высланных из Беларуси российских журналистов теперь недействительны в России

Дождь03:38
Znak.com

Паспорта российских журналистов, высланных из Белоруссии, признаны недействительными

Znak.com00:30
Коммерсантъ

Паспорта высланных из Белоруссии журналистов признаны в РФ недействительными

Коммерсантъ20:26
РБК

Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов

РБК22:59
RT на русском

Паспорта высланных из Белоруссии российских журналистов недействительны

RT на русском22:06
URA.Ru

Белорусские власти испортили паспорта журналистов из России

URA.Ru20:56
РИА Новости

Власти Белоруссии испортили при высылке паспорта российских журналистов

РИА Новости00:15

В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, выступая на круглом столе в рамках форума «Армия-2020», заявил об искоренении дедовщины и «казарменного хулиганства» в российских Вооруженных силах.
Известия03:04
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