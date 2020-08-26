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Ведомости
Ведомости

Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов

Паспорта российских журналистов, в которые власти Белоруссии поставили отметки о запрете на въезд на пять лет, теперь считаются недействительными, сообщили в МВД России.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Власти Белоруссии испортили паспорта российских журналистов

Паспорта российских журналистов, в которые поставили штамп о пятилетнем запрете на въезд в Белоруссию, испорчены, сообщили РИА Новости в МВД России.
РИА Новости21:08
Подробнее о событии
РИА Новости

В МВД Белоруссии прокомментировали отметки в паспортах россиян

РИА Новости05:26
Дождь

Паспорта высланных из Беларуси российских журналистов теперь недействительны в России

Дождь03:38
URA.Ru

Белорусские власти испортили паспорта журналистов из России

URA.Ru20:56
РБК

Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов

РБК22:59
RT на русском

Паспорта высланных из Белоруссии российских журналистов недействительны

RT на русском22:06
Znak.com

Паспорта российских журналистов, высланных из Белоруссии, признаны недействительными

Znak.com00:30
Коммерсантъ

Паспорта высланных из Белоруссии журналистов признаны в РФ недействительными

Коммерсантъ20:26

Минобороны сообщило о полном искоренении дедовщины в армии

Понятия «дедовщина» и «казарменное хулиганство» полностью искоренены в Вооруженных силах России, заявил в ходе круглого стола в рамках форума «Армия-2020» заместитель министра обороны Андрей Картаполов, сообщают «РИА Новости».
Ведомости04:35
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Феминитивы узаконили на Украине

Использование феминитивов в кадровой документации разрешили на Украине, соответствующий пункт появился в приказе министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.
Газета.Ru02:46
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Казахстан договорился с Россией о поставке вакцины от коронавируса

Россия предоставит Казахстану гарантированный объем первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V". Соответствующий документ подписали единый государственный дистрибьютор лекарств в Казахстане ТОО "СК-Фармация" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщает правительство республики.
РИА Новости02:17
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Власти: весь класс не будут сразу отправлять на карантин в случае обнаружения ковида у ученика

Даже в случае выявления ковида у учащегося школы далеко не во всех случаях весь класс будет отправляться на карантин, сообщили в региональном пресс-центре Ростовской области.
Панорама Ростова-на-Донувчера в 08:14

В России начались государственные испытания ЗРС С-500

В беседе с журналистами в рамках проходящего Международного форума «Армия-2020» вице-премьер Юрий Борисов сообщил о начавшихся государственных испытаниях новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500.
Военное дело24 августа в 08:57
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Росздравнадзор запретил продавать серию лекарств «Уралбиофарма»

Ведомство признало таблетки недоброкачественными Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) отозвала из обращения таблетки "Мукалтин" серии № 91119, произведенные на екатеринбургском предприятии ОАО "Уралбиофарм", следует из размещенного на сайте ведомства информационного письма.
Коммерсантъ Екатеринбург03:55
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Добровинский пообещал раскрыть «подноготную дела» Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто», однако только после приговора суда.
RT на русском17:26
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