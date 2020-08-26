Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов

ИА Красная Весна 21

Паспорта российских журналистов, в которые власти Белоруссии поставили отметки о запрете на въезд на пять лет, теперь считаются недействительными, сообщили в МВД России.