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Ведомости
Ведомости

Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов

Паспорта российских журналистов, в которые власти Белоруссии поставили отметки о запрете на въезд на пять лет, теперь считаются недействительными, сообщили в МВД России.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Власти Белоруссии испортили паспорта российских журналистов

Паспорта российских журналистов, в которые поставили штамп о пятилетнем запрете на въезд в Белоруссию, испорчены, сообщили РИА Новости в МВД России.
РИА Новости21:08
Подробнее о событии
РИА Новости

МВД Белоруссии объяснило, почему «испортило» паспорта россиян

РИА Новости06:07
Дождь

Паспорта высланных из Беларуси российских журналистов теперь недействительны в России

Дождь03:38
URA.Ru

Белорусские власти испортили паспорта журналистов из России

URA.Ru20:56
РБК

Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов

РБК22:59
RT на русском

Паспорта высланных из Белоруссии российских журналистов недействительны

RT на русском22:06
Znak.com

Паспорта российских журналистов, высланных из Белоруссии, признаны недействительными

Znak.com00:30
Коммерсантъ

Паспорта высланных из Белоруссии журналистов признаны в РФ недействительными

Коммерсантъ20:26

В Челябинске семья поела грибов и с галлюцинациями попала в больницу

Семью из трех человек в Челябинске госпитализировали после отравления собранными в лесу грибами, один из членов семьи – мужчина – находится в токсической коме, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе горздрава.
РИА Новости06:57
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Мосгорсуд признал экс-полковника Захарченко склонным к побегу

В марте 2020 года Лефортовский районный суд Москвы отклонил иск защиты Захарченко к администрации СИЗО-2, которая признала Захарченко склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов.
Известия05:58
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