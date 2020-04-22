Общество
АгробукБелоруссия хочет отказаться от импорта российской гречки
Белоруссия в 2020 году намерена отказаться от поставок гречневой крупы из России, передаёт «БелТА» заявление начальника главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхоза республики Алексея Богданова.
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Культура
В Калининграде участник шоу «Голос» стал доставщиком еды
Доставщиком еды в Калининграде стал участник шоу «Голос». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
FlashNord 05:10
Общество
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал 00:29
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Общество
Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
Политика
Нарушивший карантин Зеленский попал на видео
В определенный момент, который снят на видео, президент Украины голыми руками снял маску, почесал нос и снова ее надел.
ФАН 04:51
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
Политика
В Госдуме предложили отменить блокировку Telegram
В Госдуме предложили отменить блокировку мессенджера Telegram.
Ведомости вчера в 16:00
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Армия и оружие
Названо российское оружие, способное «пробить» всю Европу
Актуальные Новости 05:55
Общество
Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве
Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Политика
Путин призвал минимизировать экономический вред от коронавируса
Глава государства заявил, что минимизация негативного ее влияния на экономику является совместной задачей.
ТК Звезда 07:35
Экономика
Помощь по зарплатам для россиян оказалась под угрозой
Поддержка оказалась под угрозой из-за формулировок соответствующей программы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителей бизнес-сообщества и налоговых консультантов.
Lenta.ru 04:50
Общество
Глава Саратова не исключил закрытия города из-за коронавируса
В конце заседания городской думы мэр Саратова Михаил Исаев обратился к городским депутатам, указывая им на то, что нужно помнить об ответственности в условиях пандемии.
Четвертая Власть 05:06
Происшествия
В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
Здоровье
Минздрав Хакасии просит предпринимателей кормить врачей
Минздрав Хакасии просит предпринимателей кормить врачей, работающих с больными коронавирусной инфекцией.
ИА Запад24 04:13
Шоу-бизнес
Разоблаченный в шоу «Маска» Топалов рассказал, как скрывался от жены
Члены жюри угадали, что в костюме обаятельного медведя был Влад Топалов.
ФАН вчера в 11:29
Экономика
Минпромторг не нашел причин для сдерживания цен на продукты
"По экспертным данным, 50% домохозяйств сделали запасы продуктов питания длительного срока хранения более чем на 100 дней", - сообщили в Минпромторге.
Интерфакс 06:59
Общество
В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений
Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
Здоровье
В дагестанской больнице медсестер с ОРВИ держали в подсобке
В социальных сетях появилось видео, на котором медсестры одной из больниц города Дербента лечатся от ОРВИ в комнате, предназначенной для хранения белья.
Радио Комсомольская правда 06:58
Общество
Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса
Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:04
Экономика
Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
Экономика
«Роснефть» собирается выплатить акционерам рекордные дивиденды
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды за 2019 год в размере более 354 млрд рублей.
БИЗНЕС Online 06:31
Общество
Власти Свердловской области введут пропуска на майские праздники
Власти Свердловской области введут на майские праздники пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Известия 07:21
Общество
У мусульман наступает священный месяц Рамадан
У мусульман наступает священный месяц Рамадан.
ГТРК Саратов 05:34
Экономика
Нацбанк Украины понизил учетную ставку с 10% до 8% годовых
31 января регулятор решил понизить учетную ставку с 13,5% до 11% годовых. 13 марта нацбанк понизил ставку до 10% годовых.
Интерфакс 07:24
Экономика
Банк России предсказал новый отток вкладов
По итогам марта вклады физических лиц сократились на один процент, в основном в иностранной валюте.
Lenta.ru 06:50
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Lenta.ru вчера в 14:26