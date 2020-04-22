Экономика
News.ruВласти Белоруссии могут отказаться от импорта гречки из РФ
Начальник Главного управления внешнеэкономической деятельности белорусского Минсельхоза Алексей Богданов рассказал о планах властей страны. По его словам, Минск может отказаться от закупок российской гречки. Одновременно там хотят нарастить собственное производство крупы, передаёт БелТА.
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Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
Общество
Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса
Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:04
Шоу-бизнес
Ксения Собчак рассказала об отъезде из страны
Ксения Собчак недавно высказалась на тему собственного провидческого дара.
Live24 03:37
Шоу-бизнес
Отец Кристины Орбакайте рассекретил размер своей пенсии
Отец Кристины Орбакайте и бывший муж Аллы Пугачевой – цирковой артист Миколас Орбакас, после развода проживает на постоянной основе в Литве.
Bimru.ru вчера в 09:08
Происшествия
В Челябинской области отмечен существенный рост случаев коронавируса
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о существенном приросте случаев коронавирусной инфекции в регионе за сутки.
RT на русском 03:23
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
Общество
Врач назвал самый частый способ заражения коронавирусом
Доказано, что воздух – основной способ передачи. Есть и другие способы – через предметы, например. На эту тему тоже публикаций немало.
Aobe.ru вчера в 14:12
Общество
В России может появиться единый центр контроля за водителями
В России планируют создать единый центр контроля за водителями, в который будет отправляться информация со всех дорожных камер в стране.
Газета.Ru 02:56
Общество
В Ростовской области обновили карту заражения коронавирусом
Ростов-на-Дону, 23 апреля 2020, 11:16 — REGNUM В Ростовской области опубликована обновлённая карта распространения коронавирусной инфекции на территории региона, передаёт ИА REGNUM 23 апреля.
REGNUM 04:16
Политика
В постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН
Россия повторно вынесла на обсуждение проект декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, соавторами проекта выступили 32 страны.
РБК 03:54
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик
Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Авто
Составлен рейтинг редко ломающихся авто
Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс 00:41
Экономика
Компании с долгами по налогам не получат господдержку для выплаты зарплат
Риск отказов из-за "копеечных долгов" На практике у многих компаний годами числятся старые незначительные долги, которые могут помешать получить господдержку, сказал РБК партнер практики налоговых споров "МЭФ PKF" Александр Овеснов.
РБК 00:00
Технологии
Раскрыты новые осложнения от коронавируса
Медики заметили, что коронавирус может способствовать загустению крови и образованию тромбов.
Lenta.ru 04:23
Общество
Во Владимирской области выявлено 46 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждены 4774 случая новой коронавирусной инфекции, из них почти половина (47,8%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни.
Довод 04:36
Армия и оружие
Стальной кулак: первые советские танки вошли в Берлин 75 лет назад
Штурм столицы Германии начался 21 апреля 1945 года. когда отряды 1-го Белорусского фронта с боем ворвались на северные окраины Берлина.
Российская газета вчера в 04:11
Энергетика
Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15%
Киев, 23 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В апреле 2020 года оптовая цена на газ для населения Украины снизилась на 15% по сравнению с мартом, сообщили 22 апреля в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
REGNUM 03:44
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
Общество
Систему выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе
Федеральная платформа для выдачи цифровых пропусков заработает еще в 21 регионе России, сообщила Минкомсвязь.
Коммерсантъ вчера в 14:03
Общество
Банки предупредили о росте активности мошенников в период самоизоляции
Крупные российские банки зафиксировали рост активности мошенников в период режима самоизоляции, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на представителей ВТБ и Промсвязьбанка.
Rambler News Service 00:29
Общество
В России за сутки выявили 4774 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в России коронавирусом заразились еще 4774 человека. Общее число инфицированных составляет 62773.
Парламентская газета 03:36
Здоровье
В Москве начали испытывать методику лечения COVID-19 гелием
В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса гелием, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Интерфакс 02:59
Армия и оружие
Тоноян осмотрел армянские укрепления на границе с Азербайджаном - фото
Sputnik Армения 02:27
Кино
В прокат выходит фантастический фильм «Спутник»
РЕН ТВ 02:57
Происшествия
Жителей села Ворогово в Красноярском крае эвакуируют из-за паводка
Эвакуация населения началась в селе Ворогово в Туруханском районе Красноярского края из-за паводка.
ТАСС 01:17
Общество
В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские
Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
Шоу-бизнес
Дочь Максима Галкина поразила отца познаниями в области искусства
На новом ролике, который опубликовал Максим Галкин, Лиза перечисляет отцу художников, которых знает.
Uznayvse.ru 04:21
Общество
Число заражений коронавирусом в России снизилось второй день подряд
Стоит отметить, что количество инфицированных в России снижается второй день подряд.
Карелинформ 04:41
Наука
Океаны на крупных экзопланетах могут быть бездонными
Газета DAILY 21 апреля в 15:07