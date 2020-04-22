Экономика

News.ruNews.ruВласти Белоруссии могут отказаться от импорта гречки из РФ

Начальник Главного управления внешнеэкономической деятельности белорусского Минсельхоза Алексей Богданов рассказал о планах властей страны. По его словам, Минск может отказаться от закупок российской гречки. Одновременно там хотят нарастить собственное производство крупы, передаёт БелТА.
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Белоруссия пообещала отказаться от импорта гречки из России

Взгляд.рувчера в 15:38

Белоруссия планирует прекратить импорт гречки из России

Газета.Ruвчера в 16:24

В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки

Известиявчера в 15:39

Власти Белоруссии могут отказаться от импорта гречки из РФ

News.ruвчера в 16:58

В Белоруссии заявили о планах прекратить импорт гречки из России

RT на русскомвчера в 15:34

Белоруссия планирует в 2020 году отказаться от импорта гречки из РФ

РЕН ТВвчера в 15:10

Белоруссия задумалась об отказе от российской гречки

Lenta.ruвчера в 14:59
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 04:50, Ашберн
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
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Общество

Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса

Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:04
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала об отъезде из страны

Ксения Собчак недавно высказалась на тему собственного провидческого дара.
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Отец Кристины Орбакайте рассекретил размер своей пенсии

Отец Кристины Орбакайте и бывший муж Аллы Пугачевой – цирковой артист Миколас Орбакас, после развода проживает на постоянной основе в Литве.
Bimru.ru вчера в 09:08
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Происшествия

В Челябинской области отмечен существенный рост случаев коронавируса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о существенном приросте случаев коронавирусной инфекции в регионе за сутки.
RT на русском 03:23
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Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
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Общество

Врач назвал самый частый способ заражения коронавирусом

Доказано, что воздух – основной способ передачи. Есть и другие способы – через предметы, например. На эту тему тоже публикаций немало.
Aobe.ru вчера в 14:12
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Общество

В России может появиться единый центр контроля за водителями

В России планируют создать единый центр контроля за водителями, в который будет отправляться информация со всех дорожных камер в стране.
Газета.Ru 02:56
45
Общество

В Ростовской области обновили карту заражения коронавирусом

Ростов-на-Дону, 23 апреля 2020, 11:16 — REGNUM В Ростовской области опубликована обновлённая карта распространения коронавирусной инфекции на территории региона, передаёт ИА REGNUM 23 апреля.
REGNUM 04:16
Политика

В постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН

Россия повторно вынесла на обсуждение проект декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, соавторами проекта выступили 32 страны.
РБК 03:54
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Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик

Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
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Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
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Авто

Составлен рейтинг редко ломающихся авто

Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс 00:41
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Экономика

Компании с долгами по налогам не получат господдержку для выплаты зарплат

Риск отказов из-за "копеечных долгов" На практике у многих компаний годами числятся старые незначительные долги, которые могут помешать получить господдержку, сказал РБК партнер практики налоговых споров "МЭФ PKF" Александр Овеснов.
РБК 00:00
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Технологии

Раскрыты новые осложнения от коронавируса

Медики заметили, что коронавирус может способствовать загустению крови и образованию тромбов.
Lenta.ru 04:23
Общество

Во Владимирской области выявлено 46 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждены 4774 случая новой коронавирусной инфекции, из них почти половина (47,8%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни.
Довод 04:36
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Армия и оружие

Стальной кулак: первые советские танки вошли в Берлин 75 лет назад

Штурм столицы Германии начался 21 апреля 1945 года. когда отряды 1-го Белорусского фронта с боем ворвались на северные окраины Берлина.
Российская газета вчера в 04:11
Энергетика

Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15%

Киев, 23 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В апреле 2020 года оптовая цена на газ для населения Украины снизилась на 15% по сравнению с мартом, сообщили 22 апреля в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
REGNUM 03:44
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Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
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Общество

Систему выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе

Федеральная платформа для выдачи цифровых пропусков заработает еще в 21 регионе России, сообщила Минкомсвязь.
Коммерсантъ вчера в 14:03
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Общество

Банки предупредили о росте активности мошенников в период самоизоляции

Крупные российские банки зафиксировали рост активности мошенников в период режима самоизоляции, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на представителей ВТБ и Промсвязьбанка.
Rambler News Service 00:29
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Общество

В России за сутки выявили 4774 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России коронавирусом заразились еще 4774 человека. Общее число инфицированных составляет 62773.
Парламентская газета 03:36
Здоровье

В Москве начали испытывать методику лечения COVID-19 гелием

В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса гелием, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Интерфакс 02:59
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Армия и оружие

Тоноян осмотрел армянские укрепления на границе с Азербайджаном - фото

Sputnik Армения 02:27
Кино

В прокат выходит фантастический фильм «Спутник»

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Жителей села Ворогово в Красноярском крае эвакуируют из-за паводка

Эвакуация населения началась в селе Ворогово в Туруханском районе Красноярского края из-за паводка.
ТАСС 01:17
Общество

В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские

Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
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Дочь Максима Галкина поразила отца познаниями в области искусства

На новом ролике, который опубликовал Максим Галкин, Лиза перечисляет отцу художников, которых знает.
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Общество

Число заражений коронавирусом в России снизилось второй день подряд

Стоит отметить, что количество инфицированных в России снижается второй день подряд.
Карелинформ 04:41
7
Наука

Океаны на крупных экзопланетах могут быть бездонными

Газета DAILY 21 апреля в 15:07
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