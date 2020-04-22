Начальник Главного управления внешнеэкономической деятельности белорусского Минсельхоза Алексей Богданов рассказал о планах властей страны. По его словам, Минск может отказаться от закупок российской гречки. Одновременно там хотят нарастить собственное производство крупы, передаёт БелТА.

Власти Белоруссии могут отказаться от импорта гречки из РФ

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