с чего всё началось

Потери Белоруссии из-за налогового манёвра России составили в 2019 году около $330 млн, заявил 6 февраля премьер-министр республики Сергей Румас. «Для Белоруссии в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн», — цитирует его БелТА.

Технологии Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.

Происшествия В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое Число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло втрое, до 61 человека, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные минздрава.

Экономика Греф оценил влияние последствий коронавируса на экономику Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что влияние коронавируса на российскую экономику и банковский сектор может быть значительным, если ситуация продлится длительное время.

Общество Роскачество обнаружило в презервативах цинк Роскачество проверило продающиеся в рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимого уровня цинка и изопропилового спирта, что не соответствует требованиям безопасности продукции, передает ТАСС.

Происшествия Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.

Политика Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки» Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.

Происшествия Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана В январе СК вышел с ходатайством о заочном аресте Кана в рамках дела об убийстве бизнесмена Валерия Пхиденко, также занимавшегося добычей краба, в октябре 2010 года.

Общество ВОЗ заподозрила международную компанию в распространении коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала расследование в отношении международной компании, которая в прошлом месяце устроила деловую встречу своих сотрудников со всего мира в Сингапуре, сообщает Reuters.

Происшествия В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки Истощенную девочку забрали у матери в Ставропольском крае, ее передали органам опеки, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Политика МИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти» Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления администрации США о подготовке санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами в отношении властей Венесуэлы.