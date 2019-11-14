В Благовещенске создана экстренная комиссия после стрельбы в колледже. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра города Екатерина Касимова, передает РИА Новости.

Власти Благовещенска отреагировали на стрельбу в колледже

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