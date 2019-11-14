Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВласти Благовещенска отреагировали на стрельбу в колледже

В Благовещенске создана экстренная комиссия после стрельбы в колледже. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра города Екатерина Касимова, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Валентина Калита поручила усилить меры безопасности в учреждениях Благовещенска

АСН2402:16

Мэр Благовещенска проведет внеочередное совещание комиссии по ЧС

ИА Порт Амурвчера в 22:58

В Благовещенске из-за стрельбы в колледже отменили развлекательные мероприятия

ТАСС02:59

В связи с ЧП в благовещенском колледже Амур.инфо приостановило выпуск развлекательных материалов

Амур.инфо00:27

Мэр Благовещенска соберет экстренную комиссию из-за стрельбы в колледже

РБКвчера в 23:46

Из-за трагедии в Благовещенске отменены все развлекательные мероприятия

Амурская правда02:34

Мэр Благовещенска собирает экстренную комиссию из-за стрельбы в колледже

РИА Новостивчера в 22:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 03:41, Вашингтон
Экономика

«Транснефть» выплатила «Укртранснефти» 4,2 млн евро компенсаций

С мая по ноябрь 2019 года украинская компания «Укртранснефть» получила 4,2 млн евро компенсаций от российской «Транснефти» за попадание в нефтепровод загрязнённой нефти, сообщили 13 ноября «Украинские новости».
REGNUM вчера в 11:43
Происшествия

В Забайкалье объявлен траур из-за двух ДТП с 11 погибшими

В Забайкальском крае 15 ноября объявлено днем траура по 11 погибшим в двух ДТП.
Российская газета 02:03
Политика

Сенатор США заблокировал резолюцию о геноциде армян Турцией

Председатель юридического комитета Сената Конгресса США Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) заблокировал рассмотрение в верхней палате законодательного органа резолюцию, признающую геноцид армян в Османской империи.
Российская газета вчера в 20:30
Армия и оружие

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Происшествия

В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу

В Благовещенске в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент устроил стрельбу из охотничьего ружья.
Sputnik Литва вчера в 22:15
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ 12 ноября в 07:16
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК вчера в 13:29
Общество

Сильнейшее за 50 лет наводнение произошло в Венеции

В Венеции из-за продолжительных дождей началось наводнение. Уровень воды поднялся до рекордных за последние 50 лет 187 сантиметров.
VSE42.RU 12 ноября в 22:37
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 12 ноября в 03:31
Происшествия

Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки

Известия вчера в 20:24
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Культура

Самым сексуальным мужчиной мира назван Джон Ледженд

Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной в мире певца Джона Ледженда.
Газета.Ru вчера в 10:09
Происшествия

Российского бойца MMA арестовали по обвинению в похищении человека

Газета.Ru 02:45
Гаджеты

IPhone 11 5G поступил в продажу

На этой неделе на популярнейшей площадке Jingdong в продажу поступила контрактная версия iPhone 11 5G от оператора China Mobile.
iXBT.com вчера в 23:21
Общество

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Происшествия

СК назвал причину крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета 12 ноября в 23:38
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Уточняется, что в среднем россияне запрашивают зарплату меньше, чем гастарбайтеры на шесть процентов.
Российская газета 01:00
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Популярная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о рецепте напитка для похудения.
Актуальные Новости 02:37
Происшествия

Росгвардия проверит ЧОП колледжа после стрельбы в Благовещенске

Глава Росгвардии Виктор Золотов поручил ведомству проверить частное охранное предприятие, сотрудники которого обеспечивали безопасность в строительном колледже Благовещенска.
Телеканал 360° 03:27
Политика

Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд

Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
РБК вчера в 06:46
Футбол

«Локомотив» зимой постарается подписать нападающего

Московский «Локомотив» планирует подписать форварда во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил скаут клуба Андрей Лосюк.
Sportbox.RU вчера в 15:51
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»

Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Москва 24 12 ноября в 09:35
Шоу-бизнес

Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова ее свадьбы

Экс-кандидат в президент РФ и телеведущая Ксения Собчак жестко ответила режиссеру Никите Михалкову на критику ее свадьбы с художественным руководителем Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым.
ФАН 00:18
Общество

На распродаже AliExpress россияне потратили рекордное число денег

Россияне потратили на распродаже AliExpress 11 ноября рекордные 17,2 млрд рублей.
АБН вчера в 08:44
Культура

Эпизод «Симпсонов» с Майклом Джексоном был вырезан Disney

Новая стримминговая платформа Disney+ удалила первый эпизод третьего сезона мультсериала «Симпсоны», в котором Майкл Джексон озвучил персонажа Леона Комповски.
ТК Звезда 02:58
Происшествия

В Москве задержали предпринимателя за обман паралимпийской спортсменки

В Москве Следственный комитет обвинил предпринимателя Валерия Перевозникова в мошенничестве на сумму 5 миллионов рублей в отношении паралимпийской спортсменки, сообщает пресс-служба ведомства.
Радио Sputnik 03:24
Футбол

Лэмпард ввел в «Челси» систему штрафов

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ввел систему штрафов в лондонском футбольном клубе, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 12 ноября в 14:45
ещё по теме
Главное