Будьте в Плюсе

Власти Британии переплатили 5000% за электроэнергию из-за дефицита газа

Переплата за поставки электроэнергии из Бельгии составила 5000% для властей Великобритании.
REGNUM
"Газпром" с 16 июня снизил прокачку по "Северному потоку" до 40 процентов от пропускной способности из-за проблем с техническим обслуживанием газовых турбин на "Портовой".
РИА Новости
В статье издания говорится
, что дефицит газа сильно ударил и по экономике Германии.
Life.ru
По словам обозревателей издания, Brexit помог Лондону избежать сурового топливного кризиса, в котором оказался Берлин, но жители Соединенного Королевства все равно платят за горючее втридорога.
РИА Новости

Подробнее о событии

The Spectator: Британия переплатила за электроэнергию 5000% из-за отсутствия газа из РФ
Lenta.ruвчера в 16:58
The Spectator: Британия без российского газа переплатила 5000% за электричество
ФАНвчера в 16:55
Британия переплатила 5000% за энергию из-за отсутствия газа из России
РЕН ТВвчера в 16:26
Британия переплатила 5000% за электричество из-за отсутствия российского газа
Московский Комсомолецвчера в 16:32
The Spectator: Британия переплатила 5000% за электричество из-за отсутствия газа из России
RT на русскомвчера в 16:31
Великобритания переплатила пять тысяч процентов за электричество из-за сокращения поставок российского газа
Комсомольская правдавчера в 16:53
The Spectator: Британия переплатила 5000% за электричество из-за отсутствия газа из России
РИА Новостивчера в 15:54

Интересное

МЧС: постояльцы сгоревшего хостела на юго-востоке Москвы погибли из-за решеток на окнах

Постояльцы хостела, сгоревшего на юго-востоке Москвы, погибли из-за решеток на окнах, сообщил врио начальника столичного ГУМЧС Андрей Румянцев.
РИА Новости20:10

Аргентина, Бразилия и Мексика не поддержали позицию стран Америки по ситуации на Украине

Участники Конференции министров обороны стран Америки опубликовали совместную декларацию, в которой большинство — 13 из 21 — отказались от резкого осуждения действий России на Украине, а Аргентина, Бразилия и Мексика и вовсе сделали оговорку, что это не может быть предметом обсуждения форума.
РИА Новости19:58

Съемки третьего сезона «Ведьмака» приостановлены из-за коронавируса у Генри Кавилла

Съемки третьего сезона сериала «Ведьмак» приостановили, поскольку исполнитель главной роли Генри Кавилл заразился коронавирусом.
Lenta.ru27 июля в 07:41

Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер вступила в спор с журналистом о рецессии в США

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге вступила в спор с журналистом, который попытался поймать чиновников на подмене понятий, передает РИА "Новости", ссылаясь на Twitter-аккаунт RNC Research.
Газета.Ruвчера в 14:00

Журналист National Review Хохман раскритиковал отношение Зеленского к инфляции в США

Обозреватель журнала National Review Нейт Хохман раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за отношения к проблемам американцев, при этом требуя дальнейшей поддержки США.
Lenta.ru22:13

Замгенсека ШОС Логвинов заявил, что гибридная война против России «перехлестнется» на КНР

Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов рассказал, что масштабы развязанной против России гибридной войны будут увеличиваться.
Lenta.ru22:26

Журналист Bloomberg Тадео предсказала Германии потерю лидерства в ЕС из-за России

Журналист Мария Тадео в статье для Bloomberg предсказала, что Германия теряет доминирующее положение в Европейском союзе (ЕС).
Lenta.ru21:12

Офицер разведки морской пехоты США Риттер заявил, что в кризисе виноват Байден, а не Путин

Соединенные Штаты ведут себя как избалованная сверхдержава, в кризисе виноват президент США Джо Байден, а не российский лидер Владимир Путин.
РИА Новости17:49

Правительство выделит свыше 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров

Правительство выделит регионам более 10 млрд руб. на доплаты неработающим пенсионерам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Ведомостивчера в 07:06

Delfi: глава Latvijas gaze подтвердил закупку Латвией российского газа через посредников

Основной оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze закупает российский газ через посредников, об этом стало известно порталу Delfi.
Lenta.ru22:06