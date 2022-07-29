Участники Конференции министров обороны стран Америки опубликовали совместную декларацию, в которой большинство — 13 из 21 — отказались от резкого осуждения действий России на Украине, а Аргентина, Бразилия и Мексика и вовсе сделали оговорку, что это не может быть предметом обсуждения форума.