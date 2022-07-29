Участники Конференции министров обороны стран Америки опубликовали совместную декларацию, в которой большинство — 13 из 21 — отказались от резкого осуждения действий России на Украине, а Аргентина, Бразилия и Мексика и вовсе сделали оговорку, что это не может быть предметом обсуждения форума.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге вступила в спор с журналистом, который попытался поймать чиновников на подмене понятий, передает РИА "Новости", ссылаясь на Twitter-аккаунт RNC Research.