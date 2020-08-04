Общество
РИА НовостиВласти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание
В конце 2018 года Кадыров вернул на родину из Москвы и устроил на работу по уборке улиц Грозного молодого чеченца, который в общественном транспорте бросил банку из-под энергетика в сидящего напротив человека со словами "Ахмат – сила".
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с чего всё началось
Власти Чечни вернули на воспитание в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые, отдалившись от дома, пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.РИА Новости05:55
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Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости 07:03
Гаджеты
Производителей ноутбуков настиг дефицит процессоров AMD
Дефицит мобильных процессоров AMD серии Ryzen испытывают производители ноутбуков на его основе, сообщает 3 августа 3DNews.
ИА Красная Весна вчера в 15:49
Политика
Фонд «Либеральная миссия» оценил последствия реформы Основного закона
Фонд «Либеральная миссия» оценил последствия реформы Основного закона Фонд «Либеральная миссия» опубликовал доклад «Новая (не)легитимность», посвященный итогам и вероятным последствиям общероссийского голосования по конституционным поправкам.
Коммерсантъ вчера в 18:13
Политика
Лукашенко заявил о направленных на него ядовитых стрелах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту заявил о направленных в его сторону ядовитых стрелах.
Lenta.ru 07:02
Происшествия
В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана
Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:58
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Хоккей
«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» благодаря хет-трику Свечникова
ИА Красная Весна вчера в 17:21
Происшествия
Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
Газета.Ru вчера в 07:13
Общество
«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»
Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
Общество
Минюст Украины анонсировал дату начала распродажи тюрем
Министр юстиции Украины Денис Малюська 6 августа официально откроет большую распродажу тюрем в стране.
Российская газета 09:46
Футбол
Николич рассказал, сколько новых игроков нужно приобрести «Локомотиву»
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал о трансферных планах «железнодорожников».
Чемпионат 10:22
Общество
Айрата Мухарлямова уволили из казанского суворовского училища
Айрата Мухарлямова уволили из казанского суворовского училища. Его обвиняли в домогательствах к подросткам.
Enter 09:11
Технологии
Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта
Инженеры компании Virgin Galactic, владельцем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, приступили к первому этапу разработки космического корабля.
Pravda.Ru 07:02
Политика
Минобороны Беларуси назвало плановыми сборы на границе с Россией
Телеканал RTVI 05:47
Общество
Вильфанд прогнозирует «опасное солнце» в ряде российских регионов
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о повышенной опасности солнечного излучения в ближайшие дни.
Московский Комсомолец в Марий Эл 01:52
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Вслед за громкими расставаниями Асмус и Харламова, Прилучного и Муцениеце (и ряда других персон) - еще одно, свежее: 56-летний телеведущий и режиссер Александр Гордон развелся со своей четвертой женой - таджичкой Нозанин Абдулвасиевой.
Российская газета 10:14
Общество
Осужденного за шпионаж Уилана этапировали в колонию в Мордовии
Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан этапирован в колонию в Мордовии, где он будет отбывать наказание.
Известия 07:26
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию
Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации.
Газета.Ru 08:35
Общество
В Москве похолодает до 15 градусов и пойдут дожди
К середине следующей неделе в Москве существенно похолодает и начнутся дожди.
Вести.Ru 09:43
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Немцова сыграла свадьбу на Рублевке
18-летняя дочь Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой вышла замуж.
Anews вчера в 03:51
Общество
В Германии заявили о начале второй волны коронавируса
В Германии заявили о начале второй волны коронавируса – достигнутые немецким здравоохранением успехи могут быть "растрачены", считают врачи.
Газета.Ru 07:38
Экономика
В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
Российская туриндустрия недополучила 500 млрд рублей из-за закрытия границ для въезда в Россию иностранных туристов в ситуации пандемии коронавируса.
Российская газета 06:35
Футбол
Андрей Аршавин стал директором в ФК «Зенит»
CT news вчера в 06:51
Наука
Живущие на древесине грибы могут бороться с онкологией
Ученые из Центра фундаментальной биотехнологии и биоинженерии УрФУ вместе с коллегами из Китая изучили биологическую активность и химический состав трутовых грибов, произрастающих на Урале.
Evo-rus.com 07:26
Общество
На границе России и Белоруссии начали выдавать микропропуска
Российские пограничники на границе между Россией и Белоруссией начали выдавать въезжающим в республику россиянам своеобразные микропропуска.
Lenta.ru 09:41
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
Хоккей
Олимпийская сборная России U20 обыграла ХК «Сочи»
Олимпийская сборная России U20 уверенно победила ХК Сочи на старте Parimatch Sochi Hockey Open.
Вести Сочи 10:32