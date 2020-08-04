Общество

РИА НовостиРИА НовостиВласти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание

В конце 2018 года Кадыров вернул на родину из Москвы и устроил на работу по уборке улиц Грозного молодого чеченца, который в общественном транспорте бросил банку из-под энергетика в сидящего напротив человека со словами "Ахмат – сила".
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с чего всё началось

Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание

Власти Чечни вернули на воспитание в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые, отдалившись от дома, пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.
РИА Новости05:55

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Власти Чечни заставили более 100 человек вернуться из Москвы и извиниться за недостойное поведение

Дождь07:58

В Чечне на тяжелые работы направят более 100 человек

ТАСС08:20

Кадыров вернул сотню чеченцев из Москвы на перевоспитание

Мослента08:09

В Чечню «на перевоспитание» из Москвы вернули более 100 молодых людей

РБК10:09

Власти Чечни вернули из Москвы более 100 человек за недостойное поведение

Газета.Ru06:09

Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание

РИА Новости05:55

Жители Чечни публично раскаялись перед чиновниками за поведение в Москве

Кавказский узел05:50
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Политика

Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости 07:03
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Гаджеты

Производителей ноутбуков настиг дефицит процессоров AMD

Дефицит мобильных процессоров AMD серии Ryzen испытывают производители ноутбуков на его основе, сообщает 3 августа 3DNews.
ИА Красная Весна вчера в 15:49
Политика

Фонд «Либеральная миссия» оценил последствия реформы Основного закона

Фонд «Либеральная миссия» оценил последствия реформы Основного закона Фонд «Либеральная миссия» опубликовал доклад «Новая (не)легитимность», посвященный итогам и вероятным последствиям общероссийского голосования по конституционным поправкам.
Коммерсантъ вчера в 18:13
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Политика

Лукашенко заявил о направленных на него ядовитых стрелах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту заявил о направленных в его сторону ядовитых стрелах.
Lenta.ru 07:02
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Происшествия

В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана

Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:58
Общество

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
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Хоккей

«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» благодаря хет-трику Свечникова

ИА Красная Весна вчера в 17:21
Происшествия

Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных

Газета.Ru вчера в 07:13
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Общество

«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»

Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
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Общество

Минюст Украины анонсировал дату начала распродажи тюрем

Министр юстиции Украины Денис Малюська 6 августа официально откроет большую распродажу тюрем в стране.
Российская газета 09:46
Футбол

Николич рассказал, сколько новых игроков нужно приобрести «Локомотиву»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал о трансферных планах «железнодорожников».
Чемпионат 10:22
Общество

Айрата Мухарлямова уволили из казанского суворовского училища

Айрата Мухарлямова уволили из казанского суворовского училища. Его обвиняли в домогательствах к подросткам.
Enter 09:11
Технологии

Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта

Инженеры компании Virgin Galactic, владельцем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, приступили к первому этапу разработки космического корабля.
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Политика

Минобороны Беларуси назвало плановыми сборы на границе с Россией

Телеканал RTVI 05:47
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Общество

Вильфанд прогнозирует «опасное солнце» в ряде российских регионов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о повышенной опасности солнечного излучения в ближайшие дни.
Московский Комсомолец в Марий Эл 01:52
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Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
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Шоу-бизнес

Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Вслед за громкими расставаниями Асмус и Харламова, Прилучного и Муцениеце (и ряда других персон) - еще одно, свежее: 56-летний телеведущий и режиссер Александр Гордон развелся со своей четвертой женой - таджичкой Нозанин Абдулвасиевой.
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Общество

Осужденного за шпионаж Уилана этапировали в колонию в Мордовии

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан этапирован в колонию в Мордовии, где он будет отбывать наказание.
Известия 07:26
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Экономика

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации.
Газета.Ru 08:35
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В Москве похолодает до 15 градусов и пойдут дожди

К середине следующей неделе в Москве существенно похолодает и начнутся дожди.
Вести.Ru 09:43
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Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
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18-летняя дочь Немцова сыграла свадьбу на Рублевке

18-летняя дочь Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой вышла замуж.
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В Германии заявили о начале второй волны коронавируса

В Германии заявили о начале второй волны коронавируса – достигнутые немецким здравоохранением успехи могут быть "растрачены", считают врачи.
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Экономика

В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов

Российская туриндустрия недополучила 500 млрд рублей из-за закрытия границ для въезда в Россию иностранных туристов в ситуации пандемии коронавируса.
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Андрей Аршавин стал директором в ФК «Зенит»

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Наука

Живущие на древесине грибы могут бороться с онкологией

Ученые из Центра фундаментальной биотехнологии и биоинженерии УрФУ вместе с коллегами из Китая изучили биологическую активность и химический состав трутовых грибов, произрастающих на Урале.
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Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

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Общество

На границе России и Белоруссии начали выдавать микропропуска

Российские пограничники на границе между Россией и Белоруссией начали выдавать въезжающим в республику россиянам своеобразные микропропуска.
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Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
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Олимпийская сборная России U20 обыграла ХК «Сочи»

Олимпийская сборная России U20 уверенно победила ХК Сочи на старте Parimatch Sochi Hockey Open.
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Адам Султанович Делимханов
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Чеченской республики. Депутат Государственной думы России V, VI и VII созывов, член партии «Единая Россия». В Госдуме VII созыва - член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
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