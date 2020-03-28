Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВласти Чечни ввели ограничения на передвижение по республике

«Руководством республики принято решение о введении ограничительных мер по передвижению», — написал Даудов в Instagram. При этом въезд в Грозный ограничен для всех, кроме местных жителей, работников государственных органов, жизнеообеспечивающих организаций, поставщиков продовольствия и СМИ.
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Магомед Даудов
В целях предупреждения завоза и распространения коронавируса на территории Чеченской Республики по поручению Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова принимаются комплексные меры. Руководством республики принято решение о введении ограничительных мер по передвижению.
— Магомед Даудов, российский военный деятельРИА Новости 09:30
с чего всё началось
Жителям Чечни в рамках борьбы с эпидемией коронавируса ограничили перемещение по республике, сообщил
 глава регионального парламента Магомед Даудов в своем Instagram-аккаунте.
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