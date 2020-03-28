с чего всё началось

В целях предупреждения завоза и распространения коронавируса на территории Чеченской Республики по поручению Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова принимаются комплексные меры. Руководством республики принято решение о введении ограничительных мер по передвижению.

Общество Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета появится уже с 1 апреля Вы знаете: есть решение нашего президента о том, чтобы к 1 июля в стране появился доступный интернет, то есть ключевые отечественные сервисы предоставлялись бы бесплатно в российском интернете.

Политика Россия с 30 марта временно закроет госграницу Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

Общество Bloomberg: мэрия Москвы всерьез обсуждает идею закрытия города Власти Москвы всерьез рассматривают возможность закрытия города, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех человек, знающих о том, что такие дискуссии ведутся.

Политика Посольство РФ выразило протест из-за слов La Stampa о помощи Италии MOD Russia / Globallookpress Российское посольство в Италии назвало некорректными и дезинформирующими публикации в газете La Stampa, в которой российскую помощь стране в борьбе с коронавирусом назвали "бесполезной".

Общество Еще 10 пациентов вылечили в Москве от коронавируса Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что еще 10 пациентов вылечили в столице от коронавируса и выписали из больницы, передает "Интерфакс".

Общество В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.

Общество Лоукостер «Победа» приостановил все полеты Дочерняя компания «Аэрофлота» «Победа» прекращает полеты. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте».

Экономика Рецессия в России становится почти неизбежной Минус 1,8 п.п. дает падение нефти (к ценам на уровне $30 за баррель), а влияние вспышки заболевания (включая карантины, объявленные в России) еще больше — минус 1,9–2 п.п. Одновременно, по словам Слепцовой, плюс 0,3–0,4 п.п. к ВВП дадут фискальные меры поддержки экономики, объявленные российскими властями.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян потеряла ребенка Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.

Общество В России утвержден перечень товаров первой необходимости Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.

Энергетика В США и Европе отказываются от саудовской нефти В настоящее время Саудовская Аравия с трудом находит покупателей своей нефти после отказа США и Европы закупать у страны дополнительные объемы сырья, рассказал источник.