Коронавирус
РИА НовостиВ Чечне ограничили передвижение из-за коронавируса
Власти Чеченской республики приняли решение ограничить передвижение внутри региона, сообщила ЧГТРК "Грозный".
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В целях предупреждения завоза и распространения коронавируса на территории Чеченской Республики по поручению Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова принимаются комплексные меры. Руководством республики принято решение о введении ограничительных мер по передвижению.
— Магомед Даудов, российский военный деятельРИА Новости 09:30
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