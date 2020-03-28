Коронавирус
РБКВласти Чечни закрыли въезд в Грозный
«Жители Чеченской Республики ни в коем случае не должны выезжать за пределы мест своего постоянного проживания», — написал он. Также власти решили закрыть на въезд город Грозный.
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В целях предупреждения завоза и распространения коронавируса на территории Чеченской Республики по поручению Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова принимаются комплексные меры. Руководством республики принято решение о введении ограничительных мер по передвижению.
— Магомед Даудов, российский военный деятельРИА Новости 09:30
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