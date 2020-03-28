Коронавирус

РБКРБКВласти Чечни закрыли въезд в Грозный

«Жители Чеченской Республики ни в коем случае не должны выезжать за пределы мест своего постоянного проживания», — написал он. Также власти решили закрыть на въезд город Грозный.
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Магомед Даудов
В целях предупреждения завоза и распространения коронавируса на территории Чеченской Республики по поручению Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова принимаются комплексные меры. Руководством республики принято решение о введении ограничительных мер по передвижению.
— Магомед Даудов, российский военный деятельРИА Новости 09:30
с чего всё началось
Жителям Чечни в рамках борьбы с эпидемией коронавируса ограничили перемещение по республике, сообщил
 глава регионального парламента Магомед Даудов в своем Instagram-аккаунте.
РБК09:13

Подробнее о событии

В Чечне ограничили передвижение из-за коронавируса

РИА Новости09:30

В Чечне из-за пандемии коронавируса ограничили передвижение граждан

Эхо Москвы10:02

Власти Чечни закрыли въезд в Грозный

РБК09:13

Передвижение жителей Чечни ограничили

Lenta.ru08:22

В ЧР ввели временное ограничение на передвижение внутри региона

Телекомпания Грозный07:37

Власти Чечни ввели ограничения на передвижения внутри республики

Интерфакс09:21

Власти ЧР ограничили въезд в Грозный

Чеченская Республика Сегодня07:38
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 10:13, Ашберн
Общество

В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом

Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекций, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.
Ведомости 09:21
Общество

WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса

Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
РБК вчера в 23:04
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Шоу-бизнес

Актрису Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище

Народную артистку СССР, советскую, российскую актрису Инну Макарову, ушедшую из жизни 25 марта в возрасте 93 лет, похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
Российская газета 07:52
Армия и оружие

В Германии отправляют истребители Tornado на пенсию

ГЛАС.RU вчера в 08:28
Путешествия

Сочинские отели начали выселять туристов

Отели и гостиницы Сочи начали выселять туристов в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте.
ТАСС 08:53
Армия и оружие

Российскую ракету на Су-57 распознали в США

Эксперты издания выдвинули версию, что продемонстрированное вооружения является модификацией ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» Р-77 «Гадюка».
Военное дело вчера в 04:24
Здоровье

В России представили препарат для лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат «Мефлохин» для лечения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 08:37
Происшествия

В Иркутской области у четырех человек заподозрили коронавирус

Еще четыре человека с подозрением на коронавирус госпитализированы в Иркутской области, сообщил в субботу врио губернатора региона Игорь Кобзев.
РИА Новости 07:18
Политика

Рар рассказал о реакции немцев на российскую помощь Италии

Александр Рар пришел к выводу, что в общем и целом немцы осознают необходимость оказания помощи Италии.
Политическая Экспертиза 09:41
Здоровье

Лекарства при пандемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников

Как передает ToDay News Ufa, врач считает, что в период пандемии это первая заповедь для диабетиков, легочников, гипертоников и прочих хроников.
ToDay News Ufa вчера в 01:40
Общество

Мишустин поручил полностью закрыть границы России

Премьер Михаил Мишустин поручил с 30 марта из-за коронавируса временно ограничить движение через авто-, ж/д и другие пункты пропуска через границу России.
Ведомости 09:58
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки их счетов

Банки и платежные системы обязали информировать клиентов о блокировке их счетов и причинах этого.
Рифей-Пермь 02:59
Происшествия

В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Российская газета 09:37
Общество

Винокур рассказал о состоянии Лещенко

RT на русском 07:04
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК 09:29
Общество

В России зафиксировано 228 новых случаев коронавируса

В России зафиксировано 228 новых случаев коронавируса, один из которых в Саратове.
FreeNews-Volga 04:59
Армия и оружие

Как выполняются договоренности Путина и Эрдогана по Сирии

В соответствии с достигнутыми 5 марта договоренностями между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Реджепом Эрдоганом в Идлибской зоне деэскалации был установлен коридор безопасности (по шесть километров к северу и к югу от трассы М-4).
Газета.Ru 09:20
Общество

Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета появится уже с 1 апреля

Вы знаете: есть решение нашего президента о том, чтобы к 1 июля в стране появился доступный интернет, то есть ключевые отечественные сервисы предоставлялись бы бесплатно в российском интернете.
ТАСС 09:29
Политика

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
Общество

В России увеличат штрафы за нарушение режима карантина

Правительство России предложило увеличить размеры штрафов за нарушение режима карантина для граждан, должностных лиц и компаний.
Молодежь Дагестана 26 марта в 15:49
Армия и оружие

На Урале пройдут военные учения по локализации коронавируса

На семи полигонах в Западном и Центральном военных округах России пройдут специальные учения по проверке готовности войск к локализации ЧС, связанных с распространением вирусных инфекций.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 02:47
Политика

Лукашенко: Мы боремся с коронавирусом без «шума и пыли»

По данным БелТА, президент Белоруссии сказал, что этим сейчас занимаются без «шума и пыли».
RuNews24.ru вчера в 07:24
Политика

Sohu: только Китай имеет гиперзвуковое оружие

ГЛАС.RU 04:24
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
РБК 05:43
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка.
Вечерняя Москва 26 марта в 14:13
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС 07:55
Здоровье

Врачи установили время сохранения коронавируса в организме

Международная группа ученых провела в медицинском центре Пекина исследование и выяснила, что излечившиеся от коронавируса могут оставаться источником заражения еще около недели.
Вечерняя Москва 06:33
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
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Магомед Хожахмедович Даудов
Российский военный деятель
Российский государственный и политический деятель чеченского происхождения, в 2007 году удостоен звания Герой Российской Федерации. Первый заместитель Председателя Правительства ЧР по силовому блоку, руководитель Администрации Главы и Правительства ЧР. Председатель Парламента Чеченской Республики III созыва и IV созыва.
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