Экономика
РБКВласти Черногории объявили о победе над Дерипаской в споре на €600 млн
«Черногория полностью опровергла совершенно необоснованные доводы господина Дерипаски и тем самым одержала очередную победу против господина Дерипаски и его компании», — говорится в сообщении ведомства.
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 14:05, Ашберн
Общество
Мединский рассказал Путину о «киножуликах»
Ранее газете "Коммерсант" Мединский заявил, что министерство культуры РФ и Фонд кино решили перевернуть "недостаточно ответственный" подход к государственным деньгам и запускают в середине октября открытую базу данных с информацией о государственной поддержке производства фильмов.
РИА Новости 10:10
Политика
Зеленский удивил новым условием принятия «формулы Штайнмайера»
16 октября Владимир Зеленский на встрече с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом рассказал, когда Киев имплементирует формулу по Донбассу, придуманную президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Российский Диалог вчера в 10:27
Общество
СМИ сообщили о лишении Жигунова квартиры из-за долгов
Судебные приставы арестовали и передали банку квартиру, принадлежащую заслуженному артисту России Сергею Жигунову.
Известия 07:37
Политика
Саммит ЕС одобрил сделку по Brexit
Руководители 27 государств-членов ЕС одобрили условия сделки по выходу Великобритании из объединения.
Российская газета 13:56
Армия и оружие
США и Турция договорились о прекращении огня на севере Сирии
Турция приостановит свою военную операцию в Сирии на 120 часов, сообщил вице-президент США Майк Пенс.
BFM.ru 13:57
Политика
В Вашингтоне сочли возможным пригласить Путина на следующий саммит G7
Ранее Трамп высказался за возвращение РФ в G7 и заявил, что мог бы пригласить президента РФ в качестве гостя на следующий саммит группы, который пройдет в 2020 году в Соединенных Штатах.
Интерфакс 13:17
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.
Российская газета 01:30
Армия и оружие
Минобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
РИА Новости 09:18
Политика
Верховная Рада ввела проверку получателей соцвыплат
Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон о верификации и мониторинге государственных выплат, согласно которому будет проверяться информация о правах на них и размере.
Украина.ру 09:45
Здоровье
Представлены напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни
Диетологи назвали напитки, которые должны быть в рацион, чтобы увеличить продолжительность жизни.
МедиаПоток 05:27
Политика
Лукашенко попросил Россию перестать искать в белорусах врагов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граждане России не должны смотреть на белорусов как на врагов.
Lenta.ru 09:05
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Политика
В Госдуме оценили создание в Раде объединения по «возвращению» Кубани
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что возглавил новое межфракционное объединение, которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".
РИА Новости 13:32
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 13:05
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Происшествия
В России увеличилось число раскрытых преступлений
Количество раскрытых уголовных дел о преступлениях прошлых лет увеличилось на 10%, — отметил Бастрыкин.
News.ru вчера в 13:12
Политика
Подлодку проекта 885М «Казань» передадут флоту не раньше конца 2020 года
Головная подлодка проекта 885М (шифр "Ясень-М") "Казань" будет сдана флоту не раньше конца 2020 года.
ТАСС 12:06
Политика
Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах
Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
РБК 12:19
Культура
Назван самый популярный сериал на Netflix
Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Lenta.ru 11:08
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия вчера в 12:35
Киберспорт
Virtus.pro пропустят DOTA Summit 11
We are working with Team jfshfh178 to hopefully secure them visas on time for our DPC Minor as VP's replacement.VP's Statement: https://t.co/eNi6EysGZO — Beyond the Summit (@BeyondTheSummit) October 17, 2019 К сожалению, трехкратные победители Dota Summit Virtus.pro не смогут присутствовать на Dota Summit 11 в ноябре из-за проблем с получением виз.
Dota2.ru 13:27
Политика
США готовят новые санкции против России из-за Сирии
Сенаторы США готовят законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России.
Газета.Ru 13:39
Игры
Bethesda раскрыла подробности обновления Wastelanders для Fallout 76
По словам разработчиков, Wastelanders станет одним из самых крупных обновлений в истории Fallout 76.
CyberSport.ru 12:05
Общество
В парижском зоопарке обнаружили существо без мозга, имеющее 720 полов
Больше всего поражает, что у существа нет мозга, но есть способность к обучению.
РБК 08:17
Здоровье
Офисная работа приводит к частым болезням
Психологические проблемы приводят к ряду серьезны заболеваний, начиная с нарушения нервной системы, заканчивая ухудшением работы репродуктивных функций.
Живая Кубань 14 октября в 07:09
Культура
Элтон Джон считает ремейк «Короля льва» огромным разочарованием
В новый мультипликационный фильм «Король лев» была добавлена всего одна новая песня Элтона Джона «Newer Too Late», Фаррел Уильямс обновил некоторую оригинальную музыку, использовавшуюся в мультфильме 1994 года, а также записал множество новых песен с актерами и певцами, которые озвучивали фильм.
ГЛАС.RU 02:26
Футбол
Дзюба заинтересовал миланский «Интер»
Вести.Ru 06:07
Общество
Умерла известная кубинская балерина Алисия Алонсо
Алисия Алонсо участвовала в создании Американского балетного театра, работала в Михаилом Фокиным, Джорджем Баланчиным и другими прославленными постановщиками.
Эхо Москвы 13:31
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ
Основательница музея современного искусства "Гараж", дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, пишет US Weekly.
РИА Новости 12:35
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru 13:36