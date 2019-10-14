Общество
РБКВласти Черногории объявили о победе над Дерипаской в споре на €600 млн
«Черногория полностью опровергла совершенно необоснованные доводы господина Дерипаски и тем самым одержала очередную победу против господина Дерипаски и его компании», — говорится в сообщении ведомства.
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Единоборства
Хабиб Нурмагомедов не пришел на свою пресс-конференцию в Москве
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Общество
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Армия и оружие
США и Турция договорились приостановить операцию Анкары в Сирии
Пенс накануне прибыл в Турцию для обсуждения военной операции «Источник мира», которую Анкара начала под эгидой борьбы с терроризмом.
Футбол
Семак поделился ожиданиями от матча с «Ростовом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, чего он ждет от матча против «Ростова».
Здоровье
Травматологи Челябинска уволились из больницы
Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.
Транспорт
В ГИБДД сообщили о новых устройствах для контроля скорости автомобилей
На смену камерам-треногам, которые фиксируют нарушения скоростного режима, могут прийти новые мобильные комплексы, которые будут установлены прямо на крыши патрульных автомобилей ГИБДД.
Киберспорт
Virtus.pro пропустят DOTA Summit 11
We are working with Team jfshfh178 to hopefully secure them visas on time for our DPC Minor as VP's replacement.VP's Statement: https://t.co/eNi6EysGZO — Beyond the Summit (@BeyondTheSummit) October 17, 2019 К сожалению, трехкратные победители Dota Summit Virtus.pro не смогут присутствовать на Dota Summit 11 в ноябре из-за проблем с получением виз.
Наука
Кожа может влиять на циркадные ритмы животных
Армия и оружие
В Анкаре заявили, что США согласились с условиями Турции по Сирии
США на переговорах по Сирии согласились с условиями Турции, в результате чего курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) должны остаться без тяжелых вооружений, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Экономика
В Минтрансе назвали основное условие для снижения цен на авиабилеты
Заместитель министра транспорта Александр Юрчик прокомментировал ситуацию с повышением цен на авиабилеты лоукостером "Победа", представители которого заявил о включении в цену авиабилета сбора на регистрацию в международных аэропортах, составляющего €25.
Хоккей
Российского игрока НХЛ дисквалифицировали за допинг
Российский нападающий клуба «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков дисквалифицирован на 20 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Политика
Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах
Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
Политика
Россию захотели пригласить в США на саммит G7
Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.
Происшествия
Суд смягчил приговор полковнику Захарченко
Московский городской суд смягчил приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, вместо 13 лет он проведет в колонии строгого режима 12,5 года.
Политика
Госдеп лишился возможности влиять на политику США по Украине
Агентство Bloomberg пишет, что такое решение Белого дома вызвано желанием обойти официальную линию США по Украине.
Происшествия
СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде
Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Футбол
Маркизио рассказал, чем его впечатляет Россия
Экономика
Росстат зафиксировал резкий рост реальных доходов россиян
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf).
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ
Основательница музея современного искусства "Гараж", дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, пишет US Weekly.
Политика
Госдума одобрила запрет на выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) запрещено выезжать за границу до пяти лет со дня увольнения со службы.
Авто
Водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров
Как стало известно, уже с 1 января будущего года, автомобилисты не смогут ездить на новой машине, если на ней нет регистрационных знаков.
Технологии
Обновление Windows 10 November 2019 Update улучшит поиск в Проводнике
В ближайшие недели обновление Windows 10 November 2019 (1909) станет доступно для загрузки.