с чего всё началось

Черногория полностью опровергла совершенно необоснованные доводы господина Дерипаски и тем самым одержала очередную победу, — говорится в сообщении ведомства. Однако в картотеке Постоянного третейского суда в Гааге данное разбирательство по-прежнему значится как незаконченное.

Власти Черногории объявили о победе в суде над Дерипаской

Киберспорт Virtus.pro пропустят DOTA Summit 11 We are working with Team jfshfh178 to hopefully secure them visas on time for our DPC Minor as VP's replacement.VP's Statement: https://t.co/eNi6EysGZO — Beyond the Summit (@BeyondTheSummit) October 17, 2019 К сожалению, трехкратные победители Dota Summit Virtus.pro не смогут присутствовать на Dota Summit 11 в ноябре из-за проблем с получением виз.

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