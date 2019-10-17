Общество
News.ruВласти Черногории объявили о победе в суде над Дерипаской
Черногория полностью опровергла совершенно необоснованные доводы господина Дерипаски и тем самым одержала очередную победу, — говорится в сообщении ведомства. Однако в картотеке Постоянного третейского суда в Гааге данное разбирательство по-прежнему значится как незаконченное.
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с чего всё началось
Власти Черногории добились «большого успеха» в арбитражном разбирательстве, истцом в котором был российский бизнесмен Олег Дерипаска, сообщает пресс-служба министерства экономики республики.Ведомостивчера в 11:32
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Общество
Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Происшествия
В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку
"Семнадцатого октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", - сказано в релизе.
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Происшествия
В Новосибирске в школе обнаружили тело девочки
Происшествия
Сына наркобарона Коротышки задержали и почти сразу отпустили
В мексиканском городе Кульякан был задержан и спустя некоторое время отпущен Овидио Гусман — сын наркобарона Хоакина Гусмана, известного как Коротышка.
Шоу-бизнес
Лицо Веры Алентовой изуродовано пластикой
По мнению фанатов, лицо Веры Валентиновны окончательно потеряло узнаваемость, пишет «starhit.ru».
Авто
ГАЗ оформил патент на новый логотип «Победы»
Футбол
Берг забил испанцам. Событие вторника в отборе на Евро-2020
Через тур Маркус закрепил успех, забив мяч в ворота «Спартака» (2:1). Правда, в том же матче он не реализовал выход один на один, что добавило нотку разочарования, но, поскольку «Краснодар» все же победил, это запомнилось не так сильно.
Экономика
Росстат: реальные доходы россиян выросли
Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).
Гаджеты
Монстры AMD на подходе. Новые Ryzen Threadripper представят 5 ноября
Как известно, процессоры Ryzen Threadripper третьего поколения дебютируют в ноябре — об этом ранее поведала сама AMD.
Единоборства
Глава UFC заявил, что бой между Макгрегором и Эдгаром не состоится
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что поединок между экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и бывшим обладателем титула в лёгком весе американцем Фрэнки Эдгаром не состоится.
Спорт
Посольство России в Японии ответило на шутку об Олимпиаде на Курилах
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк призвала массово помолиться за актрису
Родные и близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк продолжают информировать поклонников о состоянии здоровья артистки.
Происшествия
На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины
Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5.
Общество
В США закроют крупнейшую в мире тюрьму
В американском штате Нью-Йорк власти приняли решение закрыть самую крупную в мире исправительную колонию на острове Райкерс.
Авто
Bentley начинает производство новой Flying Spur
После завершения этапа испытаний, в ходе которого Bentley использовала 142 прототипа автомобиля, которые проехали более 11,6 миллиона км, автопроизводитель начал серийное производство Flying Spur 2020 года.
Политика
В Сети появилось видео вылупления подаренного Путиным редкого кречета
Появилось видео вылупления подаренного Путиным уникального кречета. Сейчас крупная белая птица находится в Саудовской Аравии.
Общество
Россияне едят слишком много яиц
В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.
Происшествия
На двоих жителей Курил напала медведица
На двоих жителей Курил напала медведица.
Политика
Путин предложил отказаться от одного из международных взносов России
Президент России Владимир Путин предложил отказаться от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооружённых конфликтах, в которой нет российского представителя.
Политика
США вводят пошлины на европейские товары
В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.
Гаджеты
Motorola анонсировала выход нового смартфона RAZR 13 ноября
Компания Motorola анонсировала выпуск нового смартфона-раскладушки RAZR 13 ноября.
Футбол
Футбольный судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи
Армия и оружие
Российский «летающий радар» А-100 бросает вызов американскому E-3
Фото: Air Combat Command Тем не менее, считается, что А-50У по своим характеристикам и возможностям уступает американскому самолету ДРЛО E-3 Sentry.
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Происшествия