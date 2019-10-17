с чего всё началось

Черногория полностью опровергла совершенно необоснованные доводы господина Дерипаски и тем самым одержала очередную победу, — говорится в сообщении ведомства. Однако в картотеке Постоянного третейского суда в Гааге данное разбирательство по-прежнему значится как незаконченное.

Власти Черногории объявили о победе в суде над Дерипаской

Общество Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.

Происшествия В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку "Семнадцатого октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", - сказано в релизе.

Происшествия Сына наркобарона Коротышки задержали и почти сразу отпустили В мексиканском городе Кульякан был задержан и спустя некоторое время отпущен Овидио Гусман — сын наркобарона Хоакина Гусмана, известного как Коротышка.

Футбол Берг забил испанцам. Событие вторника в отборе на Евро-2020 Через тур Маркус закрепил успех, забив мяч в ворота «Спартака» (2:1). Правда, в том же матче он не реализовал выход один на один, что добавило нотку разочарования, но, поскольку «Краснодар» все же победил, это запомнилось не так сильно.

Экономика Росстат: реальные доходы россиян выросли Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).

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Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Происшествия На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5.

Общество В США закроют крупнейшую в мире тюрьму В американском штате Нью-Йорк власти приняли решение закрыть самую крупную в мире исправительную колонию на острове Райкерс.

Авто Bentley начинает производство новой Flying Spur После завершения этапа испытаний, в ходе которого Bentley использовала 142 прототипа автомобиля, которые проехали более 11,6 миллиона км, автопроизводитель начал серийное производство Flying Spur 2020 года.

Общество Россияне едят слишком много яиц В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.

Политика Путин предложил отказаться от одного из международных взносов России Президент России Владимир Путин предложил отказаться от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооружённых конфликтах, в которой нет российского представителя.