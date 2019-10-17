Общество

News.ruNews.ruВласти Черногории объявили о победе в суде над Дерипаской

Черногория полностью опровергла совершенно необоснованные доводы господина Дерипаски и тем самым одержала очередную победу, — говорится в сообщении ведомства. Однако в картотеке Постоянного третейского суда в Гааге данное разбирательство по-прежнему значится как незаконченное.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось
Власти Черногории добились «большого успеха» в арбитражном разбирательстве, истцом в котором был российский бизнесмен Олег Дерипаска, сообщает
 пресс-служба министерства экономики республики.
Ведомостивчера в 11:32

Подробнее о событии

Черногория сообщила о победе в суде по иску Дерипаски на €600 млн

Коммерсантъвчера в 15:34

Власти Черногории объявили о победе в суде над Дерипаской

News.ruвчера в 12:24

Представитель Дерипаски рассказал о последствиях его поражения в суде с Черногорией

Forbesвчера в 14:44

Дерипаска назвал ошибочным решение суда по его спору с Черногорией

РБКвчера в 14:06

Дерипаска анализирует возможность обжалования решения суда в Гааге по иску к Черногории

ТАССвчера в 14:00

Черногория объявила о победе в суде над Дерипаской

Росбалтвчера в 11:42

Власти Черногории заявили о победе над Дерипаской в споре на 600 млн евро

Ведомостивчера в 11:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 03:23, Вашингтон
Общество

Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru вчера в 20:51
Происшествия

В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку

"Семнадцатого октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", - сказано в релизе.
РИА Новости 02:57
Культура

Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной

Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Происшествия

В Новосибирске в школе обнаружили тело девочки

RT на русском вчера в 01:49
Происшествия

Сына наркобарона Коротышки задержали и почти сразу отпустили

В мексиканском городе Кульякан был задержан и спустя некоторое время отпущен Овидио Гусман — сын наркобарона Хоакина Гусмана, известного как Коротышка.
РБК 01:51
Шоу-бизнес

Лицо Веры Алентовой изуродовано пластикой

По мнению фанатов, лицо Веры Валентиновны окончательно потеряло узнаваемость, пишет «starhit.ru».
Соловей.Инфо вчера в 04:36
Авто

ГАЗ оформил патент на новый логотип «Победы»

Автоновости дня вчера в 10:24
Футбол

Берг забил испанцам. Событие вторника в отборе на Евро-2020

Через тур Маркус закрепил успех, забив мяч в ворота «Спартака» (2:1). Правда, в том же матче он не реализовал выход один на один, что добавило нотку разочарования, но, поскольку «Краснодар» все же победил, это запомнилось не так сильно.
Sportbox.RU 16 октября в 04:48
Экономика

Росстат: реальные доходы россиян выросли

Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).
Вести.Ru вчера в 15:09
Гаджеты

Монстры AMD на подходе. Новые Ryzen Threadripper представят 5 ноября

Как известно, процессоры Ryzen Threadripper третьего поколения дебютируют в ноябре — об этом ранее поведала сама AMD.
iXBT.com 01:32
Единоборства

Глава UFC заявил, что бой между Макгрегором и Эдгаром не состоится

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что поединок между экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и бывшим обладателем титула в лёгком весе американцем Фрэнки Эдгаром не состоится.
RT на русском 02:53
Спорт

Посольство России в Японии ответило на шутку об Олимпиаде на Курилах

RT на русском 01:47
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк призвала массово помолиться за актрису

Родные и близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк продолжают информировать поклонников о состоянии здоровья артистки.
ФедералПресс вчера в 23:05
Политика

Трамп сообщил о близости США и Италии со времен Древнего Рима

РБК 01:47
Происшествия

На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины

Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5.
РИА Новости 03:15
Общество

В США закроют крупнейшую в мире тюрьму

В американском штате Нью-Йорк власти приняли решение закрыть самую крупную в мире исправительную колонию на острове Райкерс.
Lenta.ru вчера в 22:19
Армия и оружие

Турция договорилась с США приостановить военную операцию в Сирии

Ruposters.ru 01:53
Происшествия

Пропавшего под Екатеринбургом 10-летнего мальчика нашли живым

ТАСС 01:36
Авто

Bentley начинает производство новой Flying Spur

После завершения этапа испытаний, в ходе которого Bentley использовала 142 прототипа автомобиля, которые проехали более 11,6 миллиона км, автопроизводитель начал серийное производство Flying Spur 2020 года.
SpeedMe 16 октября в 15:19
Политика

В Сети появилось видео вылупления подаренного Путиным редкого кречета

Появилось видео вылупления подаренного Путиным уникального кречета. Сейчас крупная белая птица находится в Саудовской Аравии.
Невские Новости вчера в 22:13
Общество

Россияне едят слишком много яиц

В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.
Lenta.ru 00:43
Происшествия

На двоих жителей Курил напала медведица

На двоих жителей Курил напала медведица.
Известия 00:18
Политика

Путин предложил отказаться от одного из международных взносов России

Президент России Владимир Путин предложил отказаться от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооружённых конфликтах, в которой нет российского представителя.
RT на русском 00:29
Политика

США вводят пошлины на европейские товары

В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 22:38
Гаджеты

Motorola анонсировала выход нового смартфона RAZR 13 ноября

Компания Motorola анонсировала выпуск нового смартфона-раскладушки RAZR 13 ноября.
Актуальные Новости 02:46
Футбол

Футбольный судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи

Реальное время вчера в 23:49
Армия и оружие

Российский «летающий радар» А-100 бросает вызов американскому E-3

Фото: Air Combat Command Тем не менее, считается, что А-50У по своим характеристикам и возможностям уступает американскому самолету ДРЛО E-3 Sentry.
Военное обозрение вчера в 05:59
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Происшествия

В США тело модели нашли в залитом бетоном ящике

Газета.Ru 01:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Черногория
Государство
Государство в Юго-Восточной Европе, на западе Балканского полуострова. С юго-запада омывается Адриатическим морем, имеет сухопутные границы с Хорватией на западе, Боснией и Герцеговиной - на северо-западе, Сербией - на северо-востоке, частично признанной Республикой Косово - на востоке и Албанией на юго-востоке.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное