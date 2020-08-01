Общество
Аргументы и ФактыВласти Черногории отказываются принимать российских туристов
По данным источника агентства, власти Черногории понимают востребованность этого туристического направления для граждан России, но «решение об открытии границы для них пока не принято, когда будет принято, неизвестно».
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с чего всё началось
По данным источника агентства, власти Черногории понимают востребованность этого туристического направления для граждан России, но "решение об открытии границы для них пока не принято, когда будет принято, неизвестно".РИА Новости01 августа в 16:04
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В Черногории пока не принято решение об открытии границы для российских туристов
Life.ru01 августа в 17:51
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