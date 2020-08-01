По данным источника агентства, власти Черногории понимают востребованность этого туристического направления для граждан России, но "решение об открытии границы для них пока не принято, когда будет принято, неизвестно".

с чего всё началось

По данным источника агентства, власти Черногории понимают востребованность этого туристического направления для граждан России, но «решение об открытии границы для них пока не принято, когда будет принято, неизвестно».

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