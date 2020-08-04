с чего всё началось

Помимо России в список вошел Азербайджан. Для въезда в Черногорию гражданам этих стран не нужно соблюдать каких-либо дополнительных требований, связанных с пандемией коронавируса. Авиасообщения между Россией и Черногорией на данный момент нет.

Политика Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны Обновлено в 12:30 Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны. 375

Шоу-бизнес Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем. 29

Политика Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанных под Минском и на юге страны россиян направили в страну специально. 158

Политика Воробьёв пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков Москва, 4 августа 2020, 13:57 — REGNUM Проблему обманутых дольщиков в Московской области планируется решить за три года. 9

Футбол Александр Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком» Соглашение рассчитано по системе 3+1 Сегодня, 2 августа 2020, официально стало известно, что Александр Кокорин подписал контракт с московским "Спартаком". 7

Политика Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России Проект «Северный поток–2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии для прямых поставок газа в Европу. 695

Общество Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2». 360

Экономика Сбербанк зафиксировал прекращение роста расходов россиян Негативная динамика последних дней июля привела к тому, что по итогам месяца расходы россиян на товары и услуги сократились в годовом исчислении на 0,7%. При отсутствии мер государственной поддержки населения сокращение трат, по оценке аналитиков Сбербанка, составило бы 6%. 2

Происшествия В Крыму семилетняя девочка спасла из воды пятилетнего мальчика «Пятилетний мальчик из Когалыма (Ханты-Мансийский АО) катался на самокате и упал в бассейн, семилетняя девочка Дарья из города-героя Тула ни секунды не раздумывая, как была в платье - бросилась в бассейн и спасла жизнь не умеющему плавать мальчишке», - рассказал Александр Кирьяков. 17

Футбол «Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон "Химки" 1 августа объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды, при этом сам специалист сообщил РИА Новости, что удивлен заявлением клуба о своей отставке и отметил, что официальных документов не подписывал. 1

Экономика Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. 1K

Армия и оружие Шойгу: ежемесячная надбавка военнослужащим составит 23 тыс. рублей «Приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки военнослужащим лётного состава, плавсостава, Главного управления Генштаба и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) подписан 17 июля», — уточнил Шойгу. 463

Политика Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта. 1K

Футбол Суд отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву В новом приговоре Кокорину оставлен прежний срок в колонии, а Мамаеву реальный срок заменили исправительными работами на один год. 69