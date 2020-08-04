Общество

ИзвестияИзвестияВласти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Помимо России в список вошел Азербайджан. Для въезда в Черногорию гражданам этих стран не нужно соблюдать каких-либо дополнительных требований, связанных с пандемией коронавируса. Авиасообщения между Россией и Черногорией на данный момент нет.
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с чего всё началось
Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил
 Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК02:48

Подробнее о событии

Черногория откроет границы для россиян

ТАСС03:26

Власти Черногории разрешили въезд россиянам

РЕН ТВ02:51

Черногория откроет границы для граждан России

Интерфакс03:16

Россия в «зеленом списке»: Черногория разрешила россиянам въезд в страну

Русская Планета03:07

Черногория открыла въезд для россиян

Pravda.Ru02:53

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

РИА Новости02:36

Черногория открыла границы для России и Азербайджана

REGNUM01:35
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 07:31, Ашберн
Армия и оружие

Россия заменит Ан-124 и Ан-22 на ПАК ВТА

Утверждены тактико-технические требования на создание замены украинских тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-22 «Антей» и Ан-124 «Руслан», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве.
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Политика

Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками

Нашли трёх несчастных девчонок. Они же не понимают, что они читают.
News.ru 07:12
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Политика

Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны

Обновлено в 12:30 Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
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Шоу-бизнес

Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
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Наука

Психологические травмы в детстве ускоряют биологическое старение

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Политика

Депутат парламента Украины Виктор Медведчук посетил Крым

ИА Красная Весна 02 августа в 14:17
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Политика

Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанных под Минском и на юге страны россиян направили в страну специально.
РИА Новости 07:03
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Общество

Российскую вакцину от коронавируса протестируют на детях

Тестирование российской вакцины от коронавируса на детях запланировано на январь-февраль следующего года.
Lenta.ru 04:36
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Армия и оружие

Белоруссия стянула войска к границе с Россией

Луки.ру 06:30
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Политика

Воробьёв пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков

Москва, 4 августа 2020, 13:57 — REGNUM Проблему обманутых дольщиков в Московской области планируется решить за три года.
REGNUM 06:57
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Армия и оружие

Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России

Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
NewInform вчера в 02:18
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Футбол

Александр Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком»

Соглашение рассчитано по системе 3+1 Сегодня, 2 августа 2020, официально стало известно, что Александр Кокорин подписал контракт с московским "Спартаком".
Кубань-Информ 02 августа в 07:53
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Политика

Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России

Проект «Северный поток–2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии для прямых поставок газа в Европу.
Известия 05:03
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Общество

Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины «Вектора» от COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
RT на русском 06:56
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Происшествия

В России девятилетнюю девочку насмерть задавило упавшими трубами

В селе Нижний Мамон Верхнемамонского района Воронежской области девятилетнюю девочку насмерть задавило упавшими трубами.
Lenta.ru 07:13
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Общество

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
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Общество

Из Москвы в Чечню вернули более 100 человек за «недостойные поступки»

Власти Чечни вернули в республику более 100 человек за «недостойные поступки», совершенные вдали от дома.
Lenta.ru 06:41
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Экономика

Сбербанк зафиксировал прекращение роста расходов россиян

Негативная динамика последних дней июля привела к тому, что по итогам месяца расходы россиян на товары и услуги сократились в годовом исчислении на 0,7%. При отсутствии мер государственной поддержки населения сокращение трат, по оценке аналитиков Сбербанка, составило бы 6%.
РБК 07:03
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Происшествия

Украинскую топ-модель избили в Турции

Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия вчера в 16:09
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Общество

ПФР выплатит семьям с детьми по 10 тысяч рублей на текущей неделе

Семьи в июне получили единовременно 10 тысяч рублей на каждого из детей от трех до 16 лет. Пособия были выплачены повторно в июле.
NewInform 01:34
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Происшествия

В Крыму семилетняя девочка спасла из воды пятилетнего мальчика

«Пятилетний мальчик из Когалыма (Ханты-Мансийский АО) катался на самокате и упал в бассейн, семилетняя девочка Дарья из города-героя Тула ни секунды не раздумывая, как была в платье - бросилась в бассейн и спасла жизнь не умеющему плавать мальчишке», - рассказал Александр Кирьяков.
ForPost 06:10
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Футбол

«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон

"Химки" 1 августа объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды, при этом сам специалист сообщил РИА Новости, что удивлен заявлением клуба о своей отставке и отметил, что официальных документов не подписывал.
РИА Новости 05:36
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Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
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Армия и оружие

Шойгу: ежемесячная надбавка военнослужащим составит 23 тыс. рублей

«Приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки военнослужащим лётного состава, плавсостава, Главного управления Генштаба и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) подписан 17 июля», — уточнил Шойгу.
REGNUM 04:28
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Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда вчера в 16:30
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Футбол

Суд отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

В новом приговоре Кокорину оставлен прежний срок в колонии, а Мамаеву реальный срок заменили исправительными работами на один год.
Реальное время вчера в 10:12
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Происшествия

Суд арестовал владельца турбазы на Алтае, где погибла семья с детьми

ТК Звезда вчера в 06:56
Здоровье

Как в ЕС: на Украине вновь заявили о приближении «второй волны» COVID-19

Чиновник отметил, что в Европе явно начинается «вторая волна», соответственно, для Украины также прогнозируется рост количества случаев коронавируса.
REGNUM 05:24
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Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
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