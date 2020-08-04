Общество

ИзвестияИзвестияВласти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Помимо России в список вошел Азербайджан. Для въезда в Черногорию гражданам этих стран не нужно соблюдать каких-либо дополнительных требований, связанных с пандемией коронавируса. Авиасообщения между Россией и Черногорией на данный момент нет.
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с чего всё началось
Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил
 Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК02:48

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Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Известия04:59

Черногория откроет границы для россиян

ТАСС03:26

Черногория открыла границы для России и Азербайджана

REGNUM01:35

Еще одна страна открыла границы для россиян

Lenta.ru02:40

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

РИА Новости02:36

Черногория откроет границы для граждан России

Интерфакс03:16

Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну

РБК03:05
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Политика

Лукашенко заявил о системном кризисе интеграционных объединений

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в послании в преддверии выборов президента, что интеграционные структуры в мире переживают системный кризис, а некоторые по сути развалились и существуют только на бумаге.
РИА Новости 05:26
Шоу-бизнес

Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда вчера в 16:30
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Авто

«АвтоВАЗ» в июле увеличил продажи в России на 7,54%

ПРАЙМ 05:15
1
Общество

Детей российских чиновников уличили в поступлении в вузы без конкурса

Разработанный министерством образования и науки РФ приказ о порядке приёма студентов в российские вузы содержит лазейку, которой пользуются десятки российских чиновников, чтобы бесплатно устроить своих детей на обучение в престижные университеты без конкурса.
Octagon.Media вчера в 15:00
115
Экономика

Бизнес предложил вернуть барьеры в госзакупки

По мнению бизнес-омбудсмена, проектируемые поправки в закон о госзакупках по ускорению процедуры электронного аукциона могут спровоцировать сговоры на торгах.
Коммерсантъ 04:34
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

После пятого августа Пенсионный фонд Российско федерации будет выплачивать российским семьям с детьми не старше 16 лет пособие в 10000 рублей, сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.
ДВ-РОСС 03:42
99
Политика

Лукашенко считает, что Россия боится потерять Белоруссию

Россия была, есть и будет нашим ближайшим союзником - кто бы ни был у власти в Беларуси и России.
ТАСС 05:40
297
Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Ведомости 02:15
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Происшествия

Пожар в ангаре в центре Москвы ликвидирован

Информация о пожаре в металлическом ангаре, расположенном в Гарднеровском переулке, дом 3, строение 4а, в центре Москвы, поступила в 10:44 мск.
ТАСС 04:37
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия выдержала экзамен коронавирусом

Коронавирус проверил на прочность белорусское общество, и республика выдержала этот экзамен, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Взгляд.ру 05:49
Общество

Суточный прирост случаев COVID-19 в РФ стал наименьшим с апреля

Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах РФ,в Москве зарегистрирован 691 новый случай COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1456 выздоровевших.
Интерфакс 03:32
48
Происшествия

Суд арестовал директора базы на Алтае, где погибли четыре человека

ТАСС вчера в 06:23
11
Происшествия

Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым

ТАСС вчера в 12:12
90
Политика

Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США

Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
Газета.Ru 01:30
8
Шоу-бизнес

Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
29
Происшествия

Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк пожаловалась, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
РИА Новости вчера в 17:48
299
Футбол

«Химки» расторгли контракт с тренером Юраном по соглашению сторон

Подмосковные "Химки" договорились о расторжении трудового договора с тренером Сергеем Юраном, сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 05:36
Политика

Белоруссия объявила о военных сборах у границы с Россией

Ruposters.ru 04:40
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Общество

«Газпром» может возобновить строительство «Северного потока — 2»

Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США.
BFM.ru 04:54
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Происшествия

Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка

Газета.Ru 03:45
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Общество

Троих моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи на песке

Lenta.ru 04:22
24
Армия и оружие

Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих

С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 04:15
270
Происшествия

СК возбудил еще одно дело из-за фотографии Гитлера в «Банке памяти»

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о публикации фото Адольфа Гитлера в "Банке памяти" для трансляции на сайте "Бессмертного полка", сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 03:55
12
Фигурное катание

Александра Трусова объяснила, почему покинула группу Тутберидзе

Bookmaker-ratings.ru 05:37
Общество

«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»

"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
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Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
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Экономика

Ростуризм оценил потери от закрытия российских границ для иностранцев

Глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью "Аргументам и фактам" заявила, что потери отрасли из-за отсутствия иностранных туристов в России в 2020 году составили около 500 млрд руб. По ее словам, в прошлом году туризм принес стране $10,9 млрд, что сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса.
Газета.Ru 05:11
5
Общество

Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России

Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета вчера в 20:25
27
Политика

Reuters сообщил о краже «русскими хакерами» документов США и Британии

Власти Великобритании подозревают российских хакеров во взломе электронной почты бывшего министра торговли страны Лиама Фокса и краже секретных документов.
РБК вчера в 14:26
6
Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

REGNUM вчера в 07:31
648
Как работают Яндекс.Новости?
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