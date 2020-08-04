с чего всё началось

Помимо России в список вошел Азербайджан. Для въезда в Черногорию гражданам этих стран не нужно соблюдать каких-либо дополнительных требований, связанных с пандемией коронавируса. Авиасообщения между Россией и Черногорией на данный момент нет.

Политика Лукашенко заявил о системном кризисе интеграционных объединений Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в послании в преддверии выборов президента, что интеграционные структуры в мире переживают системный кризис, а некоторые по сути развалились и существуют только на бумаге.

Общество Детей российских чиновников уличили в поступлении в вузы без конкурса Разработанный министерством образования и науки РФ приказ о порядке приёма студентов в российские вузы содержит лазейку, которой пользуются десятки российских чиновников, чтобы бесплатно устроить своих детей на обучение в престижные университеты без конкурса. 115

Экономика Бизнес предложил вернуть барьеры в госзакупки По мнению бизнес-омбудсмена, проектируемые поправки в закон о госзакупках по ускорению процедуры электронного аукциона могут спровоцировать сговоры на торгах.

Политика Лукашенко считает, что Россия боится потерять Белоруссию Россия была, есть и будет нашим ближайшим союзником - кто бы ни был у власти в Беларуси и России. 297

Происшествия Пожар в ангаре в центре Москвы ликвидирован Информация о пожаре в металлическом ангаре, расположенном в Гарднеровском переулке, дом 3, строение 4а, в центре Москвы, поступила в 10:44 мск.

Политика Лукашенко заявил, что Белоруссия выдержала экзамен коронавирусом Коронавирус проверил на прочность белорусское общество, и республика выдержала этот экзамен, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Шоу-бизнес Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем. 29

Происшествия Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции Украинская топ-модель Дарья Кирилюк пожаловалась, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции. 299

Футбол «Химки» расторгли контракт с тренером Юраном по соглашению сторон Подмосковные "Химки" договорились о расторжении трудового договора с тренером Сергеем Юраном, сообщается на сайте футбольного клуба.

Армия и оружие Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу. 270

Экономика Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. 999