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Известия

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Помимо России в список вошел Азербайджан. Для въезда в Черногорию гражданам этих стран не нужно соблюдать каких-либо дополнительных требований, связанных с пандемией коронавируса. Авиасообщения между Россией и Черногорией на данный момент нет.В источнике
С чего всё началось
Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил
 Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК03:05
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RT на русском

Черногория разрешила въезд для граждан РФ без дополнительных условий

RT на русском08:02
РЕН ТВ

Власти Черногории разрешили въезд россиянам

РЕН ТВ02:51
РИА Новости

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

РИА Новости02:36
Интерфакс

Черногория откроет границы для граждан России

Интерфакс03:16
Русская Планета

Россия в «зеленом списке»: Черногория разрешила россиянам въезд в страну

Русская Планета03:07
ТАСС

Черногория откроет границы для россиян

ТАСС03:26
Аргументы недели

Черногория открыла границы для России

Аргументы недели02:50

Сбербанк зафиксировал прекращение роста расходов россиян

Негативная динамика последних дней июля привела к тому, что по итогам месяца расходы россиян на товары и услуги сократились в годовом исчислении на 0,7%. При отсутствии мер государственной поддержки населения сокращение трат, по оценке аналитиков Сбербанка, составило бы 6%.
РБК07:03

Британские инструкторы начали подготовку украинских военнослужащих

Британские инструкторы начали подготовку около 150 украинских военнослужащих на полигоне в Днепропетровской области в рамках миссии Orbital, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны Украины.
РИА Новости08:20

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфаксвчера в 08:32
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Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия22:17
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Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК06:23
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Глава «Сибантрацита» заявила о попытке рейдерского захвата ее активов

Поводом для письма стал запрос Плетневой в Генпрокуратуру и Росприроднадзор с просьбой проверить «Сибантрацит» и лично Катерину Босов на соблюдение экологических норм, о котором стало известно на прошлой неделе.
РБК05:37