с чего всё началось

Помимо России в список вошел Азербайджан. Для въезда в Черногорию гражданам этих стран не нужно соблюдать каких-либо дополнительных требований, связанных с пандемией коронавируса. Авиасообщения между Россией и Черногорией на данный момент нет.

Наука Живущие на древесине грибы могут бороться с онкологией Ученые из Центра фундаментальной биотехнологии и биоинженерии УрФУ вместе с коллегами из Китая изучили биологическую активность и химический состав трутовых грибов, произрастающих на Урале. 16

Футбол Суд повторно отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву Мамаев может рассчитывать на реабилитацию, заявили в Мосгорсуде. Его приговор заменили на исправительные работы сроком на один год. 70

Здоровье Мясников развеял пять популярных мифов о сахарном диабете Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что сахарным диабетом страдают 300 миллионов человек и его по праву можно назвать чумой XXI века.

Здоровье В двух больницах Среднего Урала не дождались коронавирусных выплат Свердловскому правительству на невыплату коронавирусных надбавок пожаловались медики из двух больниц.

Происшествия В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где предположительно произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма Турции. 384

Авто Автомобили в России в среднем подорожали на 138 тыс. рублей По данным аналитиков «Автостат», цены на новые автомобили в РФ по итогам первой половины 2020 года выросли в среднем на 8,9% или 138 тысяч рублей. 80

Шоу-бизнес Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой Вслед за громкими расставаниями Асмус и Харламова, Прилучного и Муцениеце (и ряда других персон) - еще одно, свежее: 56-летний телеведущий и режиссер Александр Гордон развелся со своей четвертой женой - таджичкой Нозанин Абдулвасиевой. 146

Экономика Часть россиян в августе получит субсидию в размере 15 тысяч рублей Россиянам напомнили, что до 15 августа текущего года необходимо подать заявку на получение субсидии, минимальный размер которой составит 15 тысяч рублей.

Политика В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа. 668

Армия и оружие Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве. 633

Политика Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии «Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД. 303

Общество Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2». 423

Политика В ВОЗ высказались о российской вакцине от коронавируса Днем ранее сообщалось, что первую российскую вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 зарегистрируют уже через 10 дней — быстрее, чем в других странах. 51