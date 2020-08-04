Общество

ИзвестияИзвестияВласти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Помимо России в список вошел Азербайджан. Для въезда в Черногорию гражданам этих стран не нужно соблюдать каких-либо дополнительных требований, связанных с пандемией коронавируса. Авиасообщения между Россией и Черногорией на данный момент нет.
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с чего всё началось
Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил
 Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
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Черногория разрешила въезд для граждан РФ без дополнительных условий

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Черногория разрешила въезд гражданам России

ИА Красная Весна02:49

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Авто

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По данным аналитиков «Автостат», цены на новые автомобили в РФ по итогам первой половины 2020 года выросли в среднем на 8,9% или 138 тысяч рублей.
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Вслед за громкими расставаниями Асмус и Харламова, Прилучного и Муцениеце (и ряда других персон) - еще одно, свежее: 56-летний телеведущий и режиссер Александр Гордон развелся со своей четвертой женой - таджичкой Нозанин Абдулвасиевой.
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Часть россиян в августе получит субсидию в размере 15 тысяч рублей

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Политика

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Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
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Армия и оружие

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Трамп признал главной ошибкой США отправку войск на Ближний Восток

Отправка американских войск на Ближний Восток стала главной ошибкой в истории страны, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
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Общество

Российскую вакцину от коронавируса протестируют на детях в 2021 году

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Россияне могут заразиться коронавирусом и гриппом одновременно

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Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

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Общество

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

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В России запущен сервис для отказа от «зарплатного рабства»

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В ВОЗ высказались о российской вакцине от коронавируса

Днем ранее сообщалось, что первую российскую вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 зарегистрируют уже через 10 дней — быстрее, чем в других странах.
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Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предполагающий изменение принятого в марте закона о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, увеличив порог до 5 млн рублей.
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