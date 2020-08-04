Общество
ИзвестияВласти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Помимо России в список вошел Азербайджан. Для въезда в Черногорию гражданам этих стран не нужно соблюдать каких-либо дополнительных требований, связанных с пандемией коронавируса. Авиасообщения между Россией и Черногорией на данный момент нет.
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Здоровье
Мэрия Нижнего Тагила отменила салют в честь Дня города из-за коронавируса
АН Между строк 08:35
Общество
В «Экспо-госпитале» в Екатеринбурге остановят прием пациентов
В ближайшее время в Екатеринбурге прекратит работу временный госпиталь, развернутый в выставочном центре «Екатеринбург- Экспо».
Европейско-Азиатские новости 09:20
Наука
Живущие на древесине грибы могут бороться с онкологией
Ученые из Центра фундаментальной биотехнологии и биоинженерии УрФУ вместе с коллегами из Китая изучили биологическую активность и химический состав трутовых грибов, произрастающих на Урале.
Evo-rus.com 07:26
Здоровье
Эндокринолог перечислила напитки, от которых полнеют
Evo-rus.com 10:03
Футбол
Суд повторно отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву
Мамаев может рассчитывать на реабилитацию, заявили в Мосгорсуде. Его приговор заменили на исправительные работы сроком на один год.
iReactor вчера в 13:02
Здоровье
Мясников развеял пять популярных мифов о сахарном диабете
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что сахарным диабетом страдают 300 миллионов человек и его по праву можно назвать чумой XXI века.
Вечерняя Москва 07:12
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Здоровье
В двух больницах Среднего Урала не дождались коронавирусных выплат
Свердловскому правительству на невыплату коронавирусных надбавок пожаловались медики из двух больниц.
Уралинформбюро 09:06
Здоровье
Главвврач 40-й больницы: «Я надеюсь, пик по коронавирусу пройден»
Главный врач ГКБ № 40 Екатеринбурга Александр Прудков рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе.
Новый День 08:37
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию
Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации.
Газета.Ru 08:35
Общество
Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте
Столичные власти оштрафовали пассажиров на более чем 210 млн рублей с начала введения перчаточно-масочного режима.
Интерфакс 06:30
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где предположительно произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Здоровье
Простой способ без лекарств снизить холестерин назвала кардиолог
Понизить уровень холестерина в организме помогут овсяная каша и отруби, чеснок, цитрусовые и яблоки.
Цензуры.Нет 08:34
Авто
Автомобили в России в среднем подорожали на 138 тыс. рублей
По данным аналитиков «Автостат», цены на новые автомобили в РФ по итогам первой половины 2020 года выросли в среднем на 8,9% или 138 тысяч рублей.
SpeedMe 05:36
Здоровье
Минздрав предупредил о приходе в РФ осенью 4 новых штаммов гриппа
С приходом нового эпидсезона в России появятся четыре новых, ранее не циркулировавших штамма гриппа, предупреждает Минздрав РФ.
Интерфакс 08:49
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Вслед за громкими расставаниями Асмус и Харламова, Прилучного и Муцениеце (и ряда других персон) - еще одно, свежее: 56-летний телеведущий и режиссер Александр Гордон развелся со своей четвертой женой - таджичкой Нозанин Абдулвасиевой.
Российская газета 10:14
Экономика
Часть россиян в августе получит субсидию в размере 15 тысяч рублей
Россиянам напомнили, что до 15 августа текущего года необходимо подать заявку на получение субсидии, минимальный размер которой составит 15 тысяч рублей.
NewInform 04:54
Здоровье
Кабмин РФ увеличил льготникам выплаты на лекарства
До 886 рублей повысило правительство России затраты на лекарства для льготников.
Новый Век 03:10
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
Политика
Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии
«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД.
RT на русском 09:45
Политика
Трамп признал главной ошибкой США отправку войск на Ближний Восток
Отправка американских войск на Ближний Восток стала главной ошибкой в истории страны, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
Народные новости 02:41
Общество
Российскую вакцину от коронавируса протестируют на детях в 2021 году
Глава института отметил, что тестирование вакцины на детях будет проводиться только после того, как закончатся исследования на взрослых.
UfaTime.ru 07:57
Здоровье
Россияне могут заразиться коронавирусом и гриппом одновременно
Россиян предупредили о риске заразиться коронавирусной инфекцией и гриппом одновременно.
9111.ru 06:38
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Общество
В России запущен сервис для отказа от «зарплатного рабства»
Visa и "Яндекс.Касса" объявили о запуске проекта, позволяющего переводить зарплаты сотрудников в любой банк страны без формирования платежных поручений, сообщает пресс-служба платежной системы.
Российская газета 04:22
Политика
В ВОЗ высказались о российской вакцине от коронавируса
Днем ранее сообщалось, что первую российскую вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 зарегистрируют уже через 10 дней — быстрее, чем в других странах.
Lenta.ru 09:56
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предполагающий изменение принятого в марте закона о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, увеличив порог до 5 млн рублей.
Городовой вчера в 14:14