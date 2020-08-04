Общество

ИзвестияИзвестияВласти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Помимо России в список вошел Азербайджан. Для въезда в Черногорию гражданам этих стран не нужно соблюдать каких-либо дополнительных требований, связанных с пандемией коронавируса. Авиасообщения между Россией и Черногорией на данный момент нет.
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с чего всё началось
Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил
 Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК02:48

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К морю через море: россияне смогут попасть в Черногорию из Стамбула

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Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

РИА Новости02:36

Власти Черногории разрешили въезд россиянам

РЕН ТВ02:51

Черногория разрешила въезд для граждан РФ без дополнительных условий

RT на русском08:02
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Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка

Газета.Ru 03:45
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Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском 10:29
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Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте

Столичные власти оштрафовали пассажиров на более чем 210 млн рублей с начала введения перчаточно-масочного режима.
Интерфакс 06:30
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Футбол

Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»

РИА Новости 09:27
Происшествия

В порту Бейрута произошли два взрыва

Два мощных взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута, сообщает ливанское издание The Daily Star.
Интерфакс 11:55
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Общество

Мишустин утвердил расширенный список стратегически важных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России, расширяется более чем в три раза.
RT на русском 09:15
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Общество

В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Газета.Ru вчера в 19:59
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Экономика

Признан банкротом партнер крупнейшего производителя троллейбусов

Арбитражный суд Саратовской области признал банкротом ООО "Тролза-Маркет", торгового партнера саратовского троллейбусного завода ЗАО "Тролза", и ввел в отношении предприятия конкурсное производство, говорится в картотеке арбитражных дел.
Интерфакс 08:48
Происшествия

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Интерфакс 07:57
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Общество

В селе под Симферополем введен режим ЧС из-за пересыхания скважины

Российская газета 10:14
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Происшествия

В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана

Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:58
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Футбол

Игрок «Ювентуса» назван лучшим игроком минувшего сезона Серии А

Турин, Италия, 4 августа 2020, 18:54 — REGNUM 26-летний оттянутый форвард «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала был признан лучшим игроком минувшего сезона Серии А. Приняв участие в 33-х встречах, аргентинец отметился 11-ю забитыми мячами и 7-ю голевыми передачами.
REGNUM 11:54
Политика

Путин может присоединить к России новые территории в августе

В последний месяц этого лета президент России Владимир Путин может принять очень неожиданные внешнеполитические решения.
Live24 09:11
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Общество

Audi принес извинения за использование ребенка в рекламе автомобиля

РЕН ТВ 10:45
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Армия и оружие

Шойгу: ежемесячная надбавка военнослужащим составит 23 тыс. рублей

«Приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки военнослужащим лётного состава, плавсостава, Главного управления Генштаба и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) подписан 17 июля», — уточнил Шойгу.
REGNUM 04:28
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Политика

Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии

RT на русском 09:45
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Общество

Экс-король Испании Хуан Карлос I тайно сбежал в Доминикану

Бывший король Испании Хуан Карлос I, который в 2014 году отрекся от престола, покинул страну.
Новая Кубань 08:57
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Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1.
РИА Новости 08:27
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Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
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Происшествия

В Петербурге оштрафовали двух выпускников за нарушения на ЕГЭ

Санкт-Петербург, 4 августа 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге мировые суды вынесли решения по административным правонарушениям двум выпускникам, сдававшим ЕГЭ.
REGNUM 10:30
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Политика

Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня заявил о попытке организовать бойню в центре Минска и миллиардных ресурсах на дестабилизацию ситуации в преддверии президентских выборов.
Эхо Москвы 07:07
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Экономика

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации.
Газета.Ru 08:35
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Политика

Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября

Премьер-министр Великобритании рискует вызвать гнев президента США Дональда Трампа после того, как Лондон согласится предоставить возможность создания штаб-квартиры китайской компании ByteDance - владельца одной из самых быстрорастущих социальных платформ TikTok.
Газета.Ru 02:46
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Армия и оружие

Российский МиГ-31 перехватил самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель вылетал на перехват норвежского самолёта радиоэлектронной борьбы над Баренцевым морем, после чего тот изменил направление.
RT на русском 11:12
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Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
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Футбол

«Спартак» заморозил переговоры по трансферу Гуги

Московский "Спартак" заморозил переговоры по трансферу защитника "Атлетику Минейру" Гуги Гомеса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 04:14
Экономика

Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
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Экономика

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Во втором квартале 2020 года доля предпринимательских доходов в структуре всех доходов населения России снизилась на 3,5%, следует из данных Росстата.
Парламентская газета вчера в 04:58
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Наука

Причиной последнего оледенения стали вулканические извержения

Ученые считают, что оледенение вызвано не падением крупного метеорита, как считалось ранее, а массовыми извержениями вулканов.
Evo-rus.com вчера в 01:32
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Армия и оружие

Пентагон объяснил необходимость ядерных ракет для сдерживания России

В тексте, ссылающемся на доклад Госдепартамента США, говорится, что США еще в 2010 году сняли с дежурства последнюю подобную ракету, в то время как Россия все последние годы занималась модернизацией своего ракетного вооружения.
Lenta.ru 11:19
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