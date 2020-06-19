Общество
Московский КомсомолецВласти Чувашии решили организовать похороны Игнатьева
В Чувашии создали правительственную комиссию по организации похорон экс-главы республики Михаила Игнатьева. При этом его сменщик Олег Николаев уже выразил семье политика свои соболезнования.
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Это печальное известие. Выражаю соболезнование его родным и близким. Михаил Игнатьев был не в том возрасте, когда смерть воспринимается, как что-то само собой разумеющееся. Я искренне сочувствую произошедшему.
— Олег Николаев, российский политикАиФ Чебоксары 19 июня в 01:42
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Похороны экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева пройдут в воскресенье
Мой город Чебоксары19 июня в 06:03
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