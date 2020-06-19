Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВласти Чувашии решили организовать похороны Игнатьева

В Чувашии создали правительственную комиссию по организации похорон экс-главы республики Михаила Игнатьева. При этом его сменщик Олег Николаев уже выразил семье политика свои соболезнования.
Читать в источнике
Комментировать116
Олег Николаев
Это печальное известие. Выражаю соболезнование его родным и близким. Михаил Игнатьев был не в том возрасте, когда смерть воспринимается, как что-то само собой разумеющееся. Я искренне сочувствую произошедшему.
— Олег Николаев, российский политикАиФ Чебоксары 19 июня в 01:42

Подробнее о событии

Похороны экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева пройдут в воскресенье

Мой город Чебоксары19 июня в 06:03

Стала известна дата похорон экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева

РБК19 июня в 08:33

Бывшего главу Чувашии Михаила Игнатьева похоронят 21 июня

Российская газета19 июня в 06:57

Часть дорог в Чебоксарах перекроют во время похорон Игнатьева

PRO Город Чебоксарывчера в 08:30

Врио главы Чувашии возглавил комиссию по похоронам Михаила Игнатьева

REGNUM19 июня в 11:50

Экс-главу Чувашии Михаила Игнатьева похоронят в Чебоксарах

РИА Новости19 июня в 03:49

Власти Чувашии выразили соболезнования близким Игнатьева и помогут с организацией похорон

ТАСС19 июня в 02:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 17:50, Ашберн
Общество

20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

В Москве за прошедшие стуки скончались 20 пациентов с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 17:07
868
Общество

В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель

Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru 11:10
1,7K
Происшествия

Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках

Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости 16:26
208
Авто

Китайский Lifan находится на грани разорения

Автоновости дня вчера в 13:40
95
Наука

Ученые предложили использовать уникальное свойство чешуи карпа в разработке новых синтетических материалов

Американские ученые обнаружили уникальное свойство чешуи карпа, которая может использоваться в разработке новых синтетических материалов.
Дни24 08:11
Культура

Федор Добронравов уволился из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов покинул Театр сатиры по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы театра.
Газета.Ru вчера в 13:10
192
Политика

Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию

Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag вчера в 05:08
1,7K
Футбол

«Спартак» победил «Арсенал» в матче Российской премьер-лиги

Интерфакс-Спорт вчера в 11:35
Здоровье

Антитела к коронавирусу у выздоровевших людей исчезают

Авторы работы полагают, вряд ли у людей могут на длительное время выработаться антитела против этого заболевания.
Мир новостей вчера в 05:14
161
Политика

Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии

Правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент Сербии Александр Вучич, с результатом 63,4% побеждает на парламентских выборах в стране.
Известия 16:11
4
Общество

Актера Михаила Ефремова вырежут из сериала «Вампиры средней полосы»

REGNUM 12:46
382
Политика

Путин рассказал, как часто ночует в Кремле

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что почти всегда ночует в своем малом кабинете в Кремле.
ФАН 07:46
23
Политика

«Как дербанились деньги»: новый компромат на Порошенко

Живой свидетель тайного сговора экс-президента Украины и бывшего вице-президента США экс-депутат Рады Александр Онищенко вышел из немецкой тюрьмы после интервью программе «Новые русские сенсации».
НТВ 10:27
Теннис

Финал Adria Tour отменен из-за коронавируса у одного из теннисистов

Вести.Ru 14:53
Происшествия

Двое детей попали под колеса электрички в Подмосковье

В Московской области на станции Расторгуево электричка сбила мальчика и девочку, сообщает ТАСС.
РИАМО 13:53
55
Общество

Подростков из TikTok назвали причиной низкой явки на митинг Трампа

Митинг действующего американского главы Дональда Трампа перед выборами в Оклахоме набрал меньше людей, чем предполагали организаторы, из-за подростков из социальной сети TikTok и фанатов музыкального жанра K-pop.
Комсомольская правда 11:02
Шоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Версия.Инфо 05:56
1
Политика

Зеленский пригрозил Ирану международными судами за сбитый самолет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратится в международные суды в случае невыполнения Ираном своих обязательств, связанных с делом о сбитом в начале 2020 года под Тегераном самолете авиакомпании МАУ.
Известия 17:12
1
Происшествия

Киевский «патриот» получил по спине колбасой за требование говорить на «мове»

В одном из киевских супермаркетов конфликт между двумя покупателями закончился дракой и избиением палкой колбасы.
ФАН 16:36
Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
274
Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30
176
Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
276
Музыка

У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»

Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
Известия 15:58
92
Единоборства

Тактаров прокомментировал поражение Волкова от Блейдса

Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился впечатлениями от поражения Александра Волкова в противостоянии с Кёртисом Блейдсом, намекнув, что россиянину необходимо сменить команду.
Чемпионат 02:47
11
Происшествия

В Якутии на электростанции произошла утечка топлива

BFM.ru 14:33
114
Кино

Британцы возмущены, что роль принцессы Дианы досталась Кристен Стюарт

Режиссер из Чили Пабло Ларраин пригласил голливудскую актрису Кристен Стюарт на роль принцессы Дианы в фильме «Спенсер».
НТВ вчера в 13:08
88
Политика

Посол России в США рассказал о реакции Госдепа на статью Путина

В Госдепартаменте заинтересовались предложением Москвы относительно саммита "ядерной пятерки", которое было изложено президентом РФ Владимиром Путиным в статье по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны, заявил РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.
Российская газета вчера в 14:07
1K
Космос

Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца

TV BRICS 06:28
13
Политика

Пушков назвал снос памятников в США смертью американского мифа

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что протестующие в США «несут не идеалы», а гибель американскому мифу.
Известия 01:17
123
Армия и оружие

Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США

В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
363
ещё по теме
Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 по 29 января 2020. Отстранен от должности Главы в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации 29 января 2020 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное