Экономика

ТАССТАССВласти ДНР и ЛНР с 1 января 2020 года на 20% повысят размер пенсий

Правительство Луганской народной республики (ЛНР) приняло постановление о повышении пенсий на 20% с 1 января 2020 года. Об этом в среду сообщила председатель Пенсионного фонда ЛНР Татьяна Васильева.
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