Экономика
ТАССВласти ДНР и ЛНР с 1 января 2020 года на 20% повысят размер пенсий
Правительство Луганской народной республики (ЛНР) приняло постановление о повышении пенсий на 20% с 1 января 2020 года. Об этом в среду сообщила председатель Пенсионного фонда ЛНР Татьяна Васильева.
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Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
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Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал снос киноцентра "Соловей", передает РИА "Новости".
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Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал после нового года провести встречи с руководителями фракций Мосгордумы и с главами комиссий и дать поручения своим заместителям чаще встречаться с депутатами.
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В своей публикации Васильева пишет, что он принуждает врачей к увольнению под предлогом капитального ремонта и закрытия учреждения.
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Мэр Верхнего Уфалея Вера Ускова обозлилась на депутата, эксперта ОНФ Евгения Савельева из-за поста в социальных сетях.
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Задравшего стюардессе юбку пьяного россиянина наказали
Отмечается, что в момент посадки на рейс россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения и затем продолжил выпивать во время перелета.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон об особом статусе Донбасса, следует из данных в карточке документа на сайте Верховной рады.
Армия и оружие
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Перспективные российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии, передает «Красная звезда» заявление начальника генштаба российских вооруженных сил Валерия Герасимова.
Армия и оружие
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77-летняя ведущая музыкального телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк выходит замуж за мужчину, который младше ее на четверть века.
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Алина Загитова отказалась комментировать вопрос корреспондента РЕН ТВ о приостановке карьеры.