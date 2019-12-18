Правительство Луганской народной республики (ЛНР) приняло постановление о повышении пенсий на 20% с 1 января 2020 года. Об этом в среду сообщила председатель Пенсионного фонда ЛНР Татьяна Васильева.

Власти ДНР и ЛНР с 1 января 2020 года на 20% повысят размер пенсий

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