Экономика
ТАССВласти ДНР и ЛНР с 1 января 2020 года на 20% повысят размер пенсий
Правительство Луганской народной республики (ЛНР) приняло постановление о повышении пенсий на 20% с 1 января 2020 года. Об этом в среду сообщила председатель Пенсионного фонда ЛНР Татьяна Васильева.
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Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Политика
В Кремле назвали главное событие 2019 года
Политика
Власти Украины усложнили правила поездок граждан в Россию
Граждане Украины с 1 марта следующего года смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Наука
Грипп и простуда мешают друг другу заражать людей
В Британии ученые анализировали данные здоровья 44 000 местных жителей, заболевших острыми респираторными вирусами.
Общество
Названы самые опасные алкогольные напитки
Британские ученые провели исследование и выяснили, какие алкогольные напитки являются самыми опасными – вызывающими сильное опьянение и самое сильное похмелье.
Футбол
Бразильцу Коутиньо приходится играть в детской футболке «Баварии»
Фото:twitter.com/iMiaSanMia «Бавария» поведала о курьезе, с которым нестандартным способом справился бразилец Коутиньо: из-за своих небольших габаритов футболисту не подошел ни один комплект родной формы и он обратился к детскому комплекту.
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
Ученые выяснили, для чего древние полинезийцы устанавливали истуканы на острове Пасхи.
Политика
Американский бизнес предупредил о последствиях для США при введении антироссийских санкций
Американские бизнесмены считают, что введение новых санкций против России станет разрушительным для бизнеса Соединенных Штатов и нанесет ущерб их интересам.
Политика
The Guardian: Путин пользуется уязвимой версией Windows на работе
На рабочих компьютерах президента России Владимира Путина установлены операционные системы Windows XP, которые считаются устаревшими и уязвимыми.
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника
Шоу-бизнес
Сказка на льду: Татьяна Навка пообещала феерический новогодний мюзикл
Героев своего шоу Татьяна Навка всегда выбирает лично.
Общество
Пескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева
Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена.
Общество
Температура в Москве побила рекорд 1956 года
Политика
Россия расширила список запрещенных товаров с Украины
Россия расширила перечень товаров, ввоз которых с Украины запрещен.
Политика
Зеленский одобрил снижение нормы концентрации земли в одних руках
Президент Украины Владимир Зеленский положительно смотрит на идею снизить норму концентрации земли в одних руках до 10 тыс. га.
Авто
Новый документ на автомобили введут в России в 2020 году
Новый ГОСТ на автомобили вступит в силу в России в конце марта 2020 года. Об этом сообщает «Татар-информ».
Политика
Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января
Компания "Оператор ГТС Украины" и румынская компания Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии.
Экономика
С 1 января 2020 года МРОТ вырастет на 850 рублей
На сегодняшний день МРОТ составляет 11280 рублей. Новая сумма минимального размера оплаты труда будет установлена с 1-ого января 2020 года.
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
Гаджеты
Inoi выпустила телефон для российских военнослужащих
Одна из российских компаний, уже известная отечественному потребителю мобильных телефонов, представила публике новый гаджет, рассчитанный на применение военнослужащими МО РФ.
Происшествия
17 полицейских пострадали во время столкновений у Верховной рады
Космос
Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное
Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Политика
Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»
Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
Экономика
Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину
У Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова возникли затруднения с поставкой угля в Европу через территорию Украины.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Авто
В Киргизии открылся дилерский центр АвтоВАЗа
Совместный дилерский центр АвтоВАЗа и французского бренда Renault официально открылся в Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.
Общество
МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда
МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Политика
Губернатор Калужской области перейдет в Совет Федерации
Глава Калужской области Анатолий Артамонов после отставки перейдет на работу в Совет Федерации, рассказали РБК два источника, близких к верхней палате Федерального собрания.
Общество
Законопроект о такси и агрегаторах внесен в Госдуму
Законопроект о такси и агрегаторах внесла в Госдуму член Совфеда Людмила Бокова, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.