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Власти ДНР намерены в рамках международного трибунала судить Порошенко и Зеленского

Как отметила Шишкина, законодательством ДНР предусмотрена уголовная ответственность за совершение военных преступлений, поддержку и финансирование терроризма.
ТАСС
Власти ДНР намерены привлечь к международному трибуналу действующего украинского лидера Владимира Зеленского и руководителей страны после переворота 2014 года – Александра Турчинова и Петра Порошенко.
Аргументы и Факты
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
URA.Ru
31 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что у следственных органов Донецкой Народной Республики уже хватает материалов для проведения первого этапа трибунала над украинскими националистами.
Известия

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Депутат ДНР Шишкина: Международный трибунал будет судить Зеленского
Life.ru23:00
В ДНР намерены в рамках международного трибунала судить Турчинова, Порошенко и Зеленского
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Lenta.ru22:30
Власти ДНР намерены в рамках международного трибунала судить Порошенко и Зеленского
Газета.Ru23:18

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