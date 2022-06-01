Газета.RuВласти ДНР намерены в рамках международного трибунала судить Порошенко и ЗеленскогоКак отметила Шишкина, законодательством ДНР предусмотрена уголовная ответственность за совершение военных преступлений, поддержку и финансирование терроризма.ТАССВласти ДНР намерены привлечь к международному трибуналу действующего украинского лидера Владимира Зеленского и руководителей страны после переворота 2014 года – Александра Турчинова и Петра Порошенко.Аргументы и ФактыРоссия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.URA.Ru31 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что у следственных органов Донецкой Народной Республики уже хватает материалов для проведения первого этапа трибунала над украинскими националистами.ИзвестияЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuPravda.RuАпралСиб.фмЦентральная Служба НовостейREGNUMВечерняя МоскваLife.ruРЕН ТВDaily StormЦарьградИзвестияТелеканал 360°News of RussiaГлавный региональныйReadovka NewsВоенное обозрениеПодробнее о событииДепутат ДНР Шишкина: Международный трибунал будет судить ЗеленскогоLife.ru23:00В ДНР намерены в рамках международного трибунала судить Турчинова, Порошенко и ЗеленскогоТАСС22:03Самое цитируемоеВ ДНР будут судить трех президентов УкраиныURA.Ru22:23В ДНР анонсировали ряд военных трибуналов над украинскими боевиками до осениИзвестия21:26Власти ДНР намерены отдать под трибунал Турчинова, Порошенко и ЗеленскогоREGNUM22:32Власти ДНР хотят судить президента Украины Зеленского и Порошенко в рамках трибуналаLenta.ru22:30Власти ДНР намерены в рамках международного трибунала судить Порошенко и ЗеленскогоГазета.Ru23:18Показать ещёОценить1,3KПоделиться