Армия и оружие

REGNUMREGNUMВласти ДНР приняли меры на случай ввода сил ВСУ в зону разведения

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разведение сил в Петровском началось 9 ноября. Уже на следующий день в ДНР зафиксировали обстрел участка разведения сил в районе Петровского со стороны ВСУ.
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В ДНР заявили об ответе при вводе сил Украины в зону разведения

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Lenta.ru 14:22
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Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал актом безумия и сумасшествием убийство доцентом Санкт-Петербургского государственного университета историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
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Объявлена дата выхода нового кроссовера Honda Breeze в продажу

Новый кроссовер Honda Breeze выйдет в продажу уже в конце ноября – компания официально объявила дату выхода на рынок.
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Останки убитой аспирантки нашли на дне реки

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"Дело Лазаревой" продолжается с 2017 года, когда россиянку, занимавшую должность управляющего директора компании KGLI, власти Кувейта заподозрили в растрате средств и невыполнении оплаченных работ по созданию портового хаба.
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