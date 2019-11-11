Армия и оружие
REGNUMВласти ДНР приняли меры на случай ввода сил ВСУ в зону разведения
Как ранее сообщало ИА REGNUM, разведение сил в Петровском началось 9 ноября. Уже на следующий день в ДНР зафиксировали обстрел участка разведения сил в районе Петровского со стороны ВСУ.
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В ДНР готовы ответить «симметрично» при вводе украинской полиции в Петровское
Комсомольская правда11:50
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:37, Вашингтон
Политика
Тимошенко заявила о самой трагической неделе в истории Верховной рады
Юлия Тимошенко предсказала Украине трагедию, которая случится на этой неделе, если Рада одобрит законопроект о продаже сельскохозяйственных земель.
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
Происшествия
У фирменного поезда Москва – Белгород на ходу отцепились вагоны
В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги заявили о технической причине, очевидцы происшествия говорят, что у поезда на ходу отцепились восемь вагонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
Политика
Сторонники министра США получили контракт на добычу нефти и газа на Украине
Два политических сторонника министра энергетики США Рика Перри заключили сделку по поиску нефти и газа от украинского правительства вскоре после того, как Перри предложил одного из них в качестве советника президенту страны Владимиру Зеленскому.
Наука
Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Общество
Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре
Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.
Политика
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
Происшествия
В московском метро пассажир погиб под поездом
Автоспорт
Квят не нашел на «Интерлагосе» прямых
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
Общество
Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых
Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.
Политика
Путин призвал не повторять экономических ошибок СССР
Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что в ходе госзакупок отечественного оборудования следует подходить к работе ответственно: техника для нацпроектов должна быть в полностью исправном состоянии.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Футбол
Аршавин: «Не согласен с Тедеско по Бакаеву и Зобнину»
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре «Спартака» под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско, а также оценил перевод Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина на новые позиции.
Политика
Помпео заявил о поставках оружия Украине для «войны с русскими»
Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил: Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина: «На „ДОМе-2“ все делают грудь, потому что бесплатно»
«На «ДОМе-2» все делают грудь, потому что бесплатно», — объяснила 36-летняя Бородина в беседе с подписчиками.
Общество
Москвичку выгнали из Третьяковской галереи за кормление грудью
Молодую маму Полину Хлынову попросили покинуть зал Третьяковской галереи, когда она попыталась покормить грудью своего сына-младенца.
Происшествия
В Кремле назвали актом безумия убийство девушки доцентом СПбГУ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал актом безумия и сумасшествием убийство доцентом Санкт-Петербургского государственного университета историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
Политика
МИД РФ: западные СМИ занимаются русофобией на фоне гибели Ле Мезюрье
МИД РФ считает, что подобный прием применялся западными СМИ при освещении инцидентов, связанных со смертью Александра Литвиненко, Бориса Березовского, а также отравлением Скрипалей.
Авто
Объявлена дата выхода нового кроссовера Honda Breeze в продажу
Новый кроссовер Honda Breeze выйдет в продажу уже в конце ноября – компания официально объявила дату выхода на рынок.
Политика
На выборах в Испании победили социалисты
Общество
Продажи Alibaba в «День холостяков» уже превысили $30 млрд
В 2009 году Alibaba превратила неофициальный праздник «День холостяков» в Китае в событие для шоппинга, проводя в этот день крупнейший в мире фестиваль онлайн-продаж, затмивший Киберпонедельник в Соединённых Штатах, собравший в прошлом году $7,9 млрд.
Происшествия
Суд не заберет ребенка у больной СПИДом
Московский районный суд 11 ноября отказал опеке МО Звездное в иске по лишению родительских прав петербурженки больной СПИДом, накормившей по глупости грудного ребенка грудью, сообщает корреспондент MR7 Галина Артеменко.
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесоруб» на шасси ГАЗ-66
На сайте «Авито» появилось объявление о продаже вездехода-пикапа «Лесоруб».
Общество
В Кувейте россиянку Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы
"Дело Лазаревой" продолжается с 2017 года, когда россиянку, занимавшую должность управляющего директора компании KGLI, власти Кувейта заподозрили в растрате средств и невыполнении оплаченных работ по созданию портового хаба.
Политика
«Нафтогаз» попросил «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" допустить украинских специалистов провести проверку на газоизмерительной станции "Суджа".