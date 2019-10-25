Общество

RT на русскомRT на русскомВласти Дании одобрили строительство морского участка Baltic Pipe

Власти Дании дали согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить из Дании в Польшу. Об этом сообщается на сайте Baltic Pipe.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Власти Дании одобрили строительство морского участка Baltic Pipe

RT на русском08:19

Власти Дании одобрили строительство морского участка газопровода в Польшу

РИА Новости09:05

Главный враг «Северного потока-2» помог его конкуренту

Lenta.ru08:35

Дания одобрила строительство морского участка Baltic Pipe

Взгляд.ру08:59

Копенгаген одобрил строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

REGNUM08:49

Дания одобрила «Балтийский газопровод» раньше «Северного потока-2»

Евразия Daily06:52

Власти Дании одобрили строительство морского участка проекта Baltic Pipe

ПРАЙМ07:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 09:14, Ашберн
Происшествия

Минобороны РФ подтвердило расстрел военных в Забайкалье

REGNUM 08:19
Общество

Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве

Газета.Ru вчера в 18:27
Футбол

Экс-тренер «Спартака»: «Максименко станет лучшим вратарем России»

Уверен, что вскоре он станет лучшим вратарем в России, потенциал у него огромный.
ProstoProSport 04:54
Экономика

Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ вчера в 22:26
Общество

Синоптики объяснили аномально теплую погоду в европейской части России

Необычно теплая погода в европейской части России связана с приходом на Восточно-Европейскую равнину влажного атлантического воздуха, сообщил портал "Метеовести".
РИА Новости 08:13
Энергетика

Сын Патрушева покинул пост замглавы «Газпром нефти»

Заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпром нефти" Андрей Патрушев покидает компанию в связи с переходом на другую работу.
Интерфакс 08:30
Происшествия

В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку

В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артем.
РИА Новости 08:23
Армия и оружие

Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 08:18
Общество

РБК: самолеты Sukhoi Superjet 100 продадут в Норвегию

BFM.ru 05:32
Фигурное катание

Медведева устала от противопоставлений Загитовой и Трусовой

Евгения Медведева, российская фигуристка, в рамках недавнего интервью заявила, что устала от того, что ее постоянно противопоставляют кому-то.
Discover24 08:15
Армия и оружие

В МИД отреагировали на решение США отправить 500 военных в Сирию

Россия не хотела бы новых осложнений, которые могут возникнуть в связи с отправкой еще 500 американских военнослужащих на северо-восток Сирии.
Московский Комсомолец 07:56
Происшествия

В результате перестрелки в Харькове один человек погиб и один ранен

В результате перестрелки, которая произошла в Харькове в пятницу, 25 октября, днем, погиб один человек, еще один ранен.
Известия 07:30
Единоборства

Ковалев показал подготовку к бою с Канело

Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев показал фрагмент подготовки к поединку с обладателем титула WBA Саулем Альваресом.
Матч ТВ 23 октября в 04:45
Общество

Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Общество

«Алроса» добыла самый крупный за последние годы алмаз

DP.RU 07:20
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии

Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 07:43
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Российская газета 06:42
Политика

Министр экономики Японии подал в отставку из-за скандала

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже сообщил журналистам, что принял отставку Сугавары и объявил, что новым главой ведомства станет ветеран правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Хироси Кадзияма, который в прошлом занимал пост заместителя министра земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.
ТАСС вчера в 20:28
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Костенко высказалась о выкидыше

Беременная Анастасия Костенко высказалась о выкидыше Поклонники переживают за здоровье Анастасии Костенко.
Экспресс газета 04:39
Политика

Победитель конкурса «Лидеры России» назначен замминистра энергетики РФ

В пятницу, 25 октября победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Евгений Грабчак получил назначение на должность заместителя министра энергетики РФ.
REGNUM 07:41
Происшествия

В Марий Эл три человека погибли в ДТП

Три человека погибли, еще трое получили травмы при столкновении трех автомобилей в Звениговском районе республики Марий Эл, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
РИА Новости 08:43
Политика

Аксенов прокомментировал готовность Киева к переговорам по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины о признании российского статуса полуострова.
РИА Новости 06:57
Происшествия

Братья-близнецы из ДНР найдены мертвыми в лесу в Подмосковье

Два брата-близнеца, приехавшие из Донецкой народной республики (ДНР) на заработки, покончили с собой в подмосковном лесу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 05:53
Авто

Компания Mazda обновила кроссовер CX-8

Официальные дилеры Mazda в Японии начали принимать заказы на обновлённый 3-рядный кроссовер Mazda CX-8. Старт продаж состоится 28 ноября.
Новые автомобили вчера в 11:34
Общество

Более 90% пассажиров московского метро поддержали ароматизацию вагонов

В рамках нового проекта оборудование по ароматизации воздуха разместили в трёх поездах на Филёвской линии.
Говорит Москва 05:41
Политика

Песков рассказал о потере чувства реальности американскими СМИ

По мере приближения выборов президента США американские СМИ все чаще теряют чувство реальности и адекватность.
Вести.Ru 08:20
Общество

Туристка ищет влюбленных, чья помолвка случайно попала на ее снимки в Риме

Студентка из Канады Алисия Савар-Уилле разыскивает влюбленную пару, чья помолвка произошла за ее спиной, когда она позировала возле фонтана Треви в Риме, сообщает Daily Mail.
РИА Новости вчера в 16:52
Шоу-бизнес

Дочь Веры Брежневой в бикини восхитила стройной фигурой

18-летняя дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, может затмить свою маму красотой.
Вечерний курьер 06:33
Общество

На Украине ввели в обращение купюру в 1 тыс. гривен

РБК 06:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Baltic Pipe
Предлагаемый газопровод между Польшей и Данией. По завершении строительства данного объекта планируется подключение к норвежской газотранспортной сети и транспортировка природного газа из Норвегии в Польшу, через Данию.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное