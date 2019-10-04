Политика
Газета.RuВласти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
По их данным, вопрос уже решается на административном уровне. Между тем в России заявляют о готовности к "плану Б", - но этот путь дороже и длиннее. У Дании больше нет политических возражений в отношении строительства российского газопровода в ее исключительной экономической зоне.
Читать в источнике
Оценить139
с чего всё началось
У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Теперь процесс урегулирования имеет чисто административный характер. В этом «Известия» заверили несколько собеседников, знакомых с ходом реализации проекта.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю страну
«Учитывая, что в качестве самозанятых уже зарегистрировалось более 200 тысяч человек и специальный налог на профессиональный в целом оправдал себя, предлагаем со следующего года распространять его на все регионы», — заявила она.
Rambler News Service 04:45
Политика
В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:18
Общество
Актера Джеймса Франко обвинили в домогательствах студентки его школы
Студентки школы исполнительского мастерства Джеймса Франко обвинили американского актера в сексуальных домогательствах, сообщает газета New York Times.
РИА Новости вчера в 20:09
Политика
Песков ответил на сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России
В Кремле, комментируя сообщения о присвоении главе «Ростеха» Сергею Чемезову звания Героя России, заявили, что такой указ не публиковался.
RT на русском 05:56
Происшествия
Задержанная в Иране россиянка не информировала посольство о проблемах
Россиянка Юлия Юзик, задержанная 2 октября в Тегеране, не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко.
РИА Новости 07:19
Культура
Сегодня выйдет выпуск «Вечернего Урганта» с Хидэо Кодзимой
Cyber.sports.ru вчера в 14:59
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия 02 октября в 17:50
Политика
Силовики предотвратили теракты в четырех городах России
Силовые структуры с января предотвратили четыре теракта в крупных городах России.
Lenta.ru 06:53
Космос
Обсерватория «Спектр-РГ» долетела до точки Лагранжа
Заместитель директора Института космических исследований Александр Лутовинов на всероссийской конференции по космическому образованию «Дорога в космос» сообщил, что российская астрофизическая лаборатория «Спектр-РГ» достигла точки Лагранжа.
Rusargument 02 октября в 19:57
Происшествия
Мэр Львова назвал груз причиной гибели людей при крушении Ан-12
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что причиной гибели пяти человек во время экстренной посадки грузового самолета Ан-12 стал перевозимый груз, который задавил людей.
РИА Новости 07:19
Интернет
Instagram выпустил мессенджер Threads для приватного общения
Радиочастотный спектр 05:30
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
Посла скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Общество
Россияне назвали необходимую для «полного счастья» зарплату
Чтобы чувствовать себя счастливым, мужчине необходима зарплата в 181 тысячу рублей, а женщине — 138 тысяч, следует из результатов опроса.
BFM.ru 01:12
Футбол
Матч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха
Казалось бы ничем не примечательный матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между люксембургским "Дюделанжем" и азербайджанским "Карабахом" стал на следующей день самой обсуждаемой встречей игрового дня.
Газета.Ru 06:14
Технологии
В России ускорят производство двигателя для МС-21
РИА Новости 06:40
Экономика
Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России
Райффайзенбанк планирует закрыть около четверти отделений организации на территории России, сообщил «Ведомостям» председатель правления банка Сергей Монин.
Коммерсантъ 02:40
Экономика
BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
Известия вчера в 03:26
Политика
В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу
«Рад провести следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 04:22
Общество
Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»
Недоставало только одного сына актрисы – Мэддокса, уехавшего на обучение в Корею. В фильме Джоли сыграла роль злой волшебницы Малифисенты.
UfacityNews.ru вчера в 08:46
Футбол
«Люди приходят разворовывать бюджетные деньги». Селюк — о поражениях российских клубов в еврокубках
Напомним, обе команды проиграли два стартовых матча еврокубка с одинаковой разницей мячей 1:7.
Sport24.ru 06:32
Футбол
Павел Мамаев провел первую тренировку в «Ростове»
Полузащитник Павел Мамаев провел первую тренировку в составе "Ростова".
Вести.Ru 06:49
Политика
Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Грузией
Отвечая на вопрос о перспективах возобновления авиарейсов между странами, пресс-секретарь заявил, что "сейчас нужно просто набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим" для этого.
Москва 24 05:53
Общество
В протечке воды на петербургской станции метро обвинили уборщиков
Как оказалось, уборщики, наводившие порядок перед торжественным открытием станции, слили воду не туда, куда положено.
Российская газета 07:08
Общество
Суд взыскал с оппозиционеров 54 тыс рублей в пользу метрополитена
Суд взыскал с незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и других оппозиционеров 53 747 рублей в пользу Московского метрополитена.
Московский Комсомолец 07:19
Космос
В NASA рассказали, когда Венера была обитаемой
Сотрудники Центра космических полетов Годдарда (исследовательская лаборатория NASA) разработали пять компьютерных симуляций, воссоздающих историю планеты.
МИР 24 03:11
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28