У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Теперь процесс урегулирования имеет чисто административный характер. В этом «Известия» заверили несколько собеседников, знакомых с ходом реализации проекта.

с чего всё началось

По их данным, вопрос уже решается на административном уровне. Между тем в России заявляют о готовности к "плану Б", - но этот путь дороже и длиннее. У Дании больше нет политических возражений в отношении строительства российского газопровода в ее исключительной экономической зоне.

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