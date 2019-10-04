Политика

Газета.RuГазета.RuВласти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

По их данным, вопрос уже решается на административном уровне. Между тем в России заявляют о готовности к "плану Б", - но этот путь дороже и длиннее. У Дании больше нет политических возражений в отношении строительства российского газопровода в ее исключительной экономической зоне.
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с чего всё началось

Новое из Дании: королевство сняло политические возражения с «Северного потока – 2»

У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Теперь процесс урегулирования имеет чисто административный характер. В этом «Известия» заверили несколько собеседников, знакомых с ходом реализации проекта.
Известиявчера в 17:01

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Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Газета.Ru02:47

Дания отказалась от политических вопросов к «Северному потоку – 2»

РЕН ТВ00:58

У Дании не осталось политических вопросов к «Северному потоку – 2»

Комсомольская правдавчера в 20:55

Дания сняла политические возражения с «Северного потока — 2», пишут СМИ

РИА Новостивчера в 23:03

Остров преткновения

Известия01:00

СМИ: Дания не имеет политических возражений против «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 22:29

СМИ узнали о снятии политических вопросов Дании к «Северному потоку-2»

РБКвчера в 23:15
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Общество

Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю страну

«Учитывая, что в качестве самозанятых уже зарегистрировалось более 200 тысяч человек и специальный налог на профессиональный в целом оправдал себя, предлагаем со следующего года распространять его на все регионы», — заявила она.
Rambler News Service 04:45
Политика

В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:18
Общество

Актера Джеймса Франко обвинили в домогательствах студентки его школы

Студентки школы исполнительского мастерства Джеймса Франко обвинили американского актера в сексуальных домогательствах, сообщает газета New York Times.
РИА Новости вчера в 20:09
Политика

Песков ответил на сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России

В Кремле, комментируя сообщения о присвоении главе «Ростеха» Сергею Чемезову звания Героя России, заявили, что такой указ не публиковался.
RT на русском 05:56
Происшествия

Задержанная в Иране россиянка не информировала посольство о проблемах

Россиянка Юлия Юзик, задержанная 2 октября в Тегеране, не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко.
РИА Новости 07:19
Культура

Сегодня выйдет выпуск «Вечернего Урганта» с Хидэо Кодзимой

Cyber.sports.ru вчера в 14:59
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия 02 октября в 17:50
Политика

Силовики предотвратили теракты в четырех городах России

Силовые структуры с января предотвратили четыре теракта в крупных городах России.
Lenta.ru 06:53
Космос

Обсерватория «Спектр-РГ» долетела до точки Лагранжа

Заместитель директора Института космических исследований Александр Лутовинов на всероссийской конференции по космическому образованию «Дорога в космос» сообщил, что российская астрофизическая лаборатория «Спектр-РГ» достигла точки Лагранжа.
Rusargument 02 октября в 19:57
Происшествия

Мэр Львова назвал груз причиной гибели людей при крушении Ан-12

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что причиной гибели пяти человек во время экстренной посадки грузового самолета Ан-12 стал перевозимый груз, который задавил людей.
РИА Новости 07:19
Интернет

Instagram выпустил мессенджер Threads для приватного общения

Радиочастотный спектр 05:30
Шоу-бизнес

У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

Посла скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Общество

Россияне назвали необходимую для «полного счастья» зарплату

Чтобы чувствовать себя счастливым, мужчине необходима зарплата в 181 тысячу рублей, а женщине — 138 тысяч, следует из результатов опроса.
BFM.ru 01:12
Футбол

Матч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха

Казалось бы ничем не примечательный матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между люксембургским "Дюделанжем" и азербайджанским "Карабахом" стал на следующей день самой обсуждаемой встречей игрового дня.
Газета.Ru 06:14
Технологии

В России ускорят производство двигателя для МС-21

РИА Новости 06:40
Общество

Магазин Team Putin откроют вместо бутика Christian Louboutin в Москве

Ведомости 02:38
Экономика

Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России

Райффайзенбанк планирует закрыть около четверти отделений организации на территории России, сообщил «Ведомостям» председатель правления банка Сергей Монин.
Коммерсантъ 02:40
Экономика

BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
Известия вчера в 03:26
Политика

В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу

«Рад провести следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 04:22
Происшествия

Мосгорсуд отказался смягчать приговор блогеру Синице

Известия 05:04
Общество

Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»

Недоставало только одного сына актрисы – Мэддокса, уехавшего на обучение в Корею. В фильме Джоли сыграла роль злой волшебницы Малифисенты.
UfacityNews.ru вчера в 08:46
Футбол

«Люди приходят разворовывать бюджетные деньги». Селюк — о поражениях российских клубов в еврокубках

Напомним, обе команды проиграли два стартовых матча еврокубка с одинаковой разницей мячей 1:7.
Sport24.ru 06:32
Футбол

Павел Мамаев провел первую тренировку в «Ростове»

Полузащитник Павел Мамаев провел первую тренировку в составе "Ростова".
Вести.Ru 06:49
Политика

Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Грузией

Отвечая на вопрос о перспективах возобновления авиарейсов между странами, пресс-секретарь заявил, что "сейчас нужно просто набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим" для этого.
Москва 24 05:53
Общество

В протечке воды на петербургской станции метро обвинили уборщиков

Как оказалось, уборщики, наводившие порядок перед торжественным открытием станции, слили воду не туда, куда положено.
Российская газета 07:08
Общество

Суд взыскал с оппозиционеров 54 тыс рублей в пользу метрополитена

Суд взыскал с незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и других оппозиционеров 53 747 рублей в пользу Московского метрополитена.
Московский Комсомолец 07:19
Космос

В NASA рассказали, когда Венера была обитаемой

Сотрудники Центра космических полетов Годдарда (исследовательская лаборатория NASA) разработали пять компьютерных симуляций, воссоздающих историю планеты.
МИР 24 03:11
Происшествия

В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

RT на русском вчера в 12:28
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