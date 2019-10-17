Политика
Рифей-ПермьВласти Эквадора нашли «российский след» в протестах в стране
В Эквадоре нашли «российский след» в недавних протестах, сообщает РБК. По словам главы МВД Эквадора Марии Пауло Ромо, антиправительственные заявления в соцсетях были сделаны из-за рубежа. А некоторые атаки были совершены через IP-адреса из России.
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с чего всё началось
Министр внутренних дел Эквадора Мария Пауло Ромо в интервью El Comercio заявила, что в недавних протестах, прокатившихся по стране из-за отмены субсидий на топливо, могли быть замешаны иностранные источники.РБКвчера в 16:52
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Генпрокуратура Эквадора заподозрила «российский след» в недавних беспорядках
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