с чего всё началось

В Эквадоре нашли «российский след» в недавних протестах, сообщает РБК. По словам главы МВД Эквадора Марии Пауло Ромо, антиправительственные заявления в соцсетях были сделаны из-за рубежа. А некоторые атаки были совершены через IP-адреса из России.

Власти Эквадора нашли «российский след» в протестах в стране

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